Social 30-01-2022

Más de 108 mil personas de la Región del Maule serán beneficiadas con la PGU en su primera etapa

El primer pago de la Pensión Garantizada Universal será en febrero para más de 2.5 millones de personas a nivel nacional.



El Vocero de Gobierno (s) de la Región del Maule, Pablo Amaro; junto a Seremi del Trabajo y Previsión Social (s), Alejandra Harrison, anunciaron la publicación de la Ley que crea la Pensión Garantizada Universal, que en la Región del Maule beneficiará en su primera etapa a 108.853 personas mayores de 65 años y será complementaria al ahorro previsional individual.



Este nuevo beneficio sustituye a los actuales del Pilar Solidario: Tanto a la Pensión Básica Solidaria de Vejez como al Aporte Previsional Solidario de Vejez. Esto significa que todos los actuales favorecidos del Pilar Solidario de Vejez dejarán de obtener esos aportes, y comenzarán a recibir la Pensión Garantizada Universal.



La medida considera un aporte máximo de $185.000 en las pensiones de todos los adultos mayores de 65 años, jubilados o no, y que no se encuentren en el 10% más rico de la población. Además, con la PGU se sumarán 600 mil personas a los aportes que hace el Estado en materia de pensiones.



El vocero (s) regional de Gobierno, Pablo Amaro, destacó la importancia de la aprobación de esta Ley, agregando que “hoy estamos dando cumplimiento a uno de los compromisos de campaña del presidente Sebastián Piñera, y es darle dignidad a las personas, principalmente a nuestros adultos mayores a quienes beneficia directamente esta nueva ley de Pensión Garantizada Universal, que beneficia a los adultos mayores de 65 años que hayan vivido en Chile los últimos 20 años, y también mencionar que estamos mejorando también las pensiones de personas con discapacidad. En concreto en nuestra región 108.853 personas a partir de la tercera semana de febrero van a comenzar a recibir este beneficio, es un gran logro que apunta en mejorar la calidad de vida y dignidad de nuestros adultos mayores”.



En tanto, y de forma complementaria la Seremi del Trabajo y Previsión Social (s), Alejandra Harrison, indica algunas especificaciones, “estamos muy contentos porque esto es para los actuales pensionados y para los futuros pensionados, solamente como requisito se excluye al 10% más rico de la población chilena de 65 años o más, porque es una Pensión Garantizada Universal, hay una diferenciación de tramos y obedece específicamente al monto que cada pensionado está recibiendo actualmente, por lo tanto se generó un equilibrio en el ingreso de los montos y además de eso no queda nadie, absolutamente nadie de nuestros pensionados fuera”.

Angélica Valderas Cárdenas es una de las beneficiarias en esta primera etapa debido a que se encuentra en el Pilar Solidario, por este motivo de manera automática recibirá la PGU con el aumento de su pensión a contar de febrero de 2022, quien muy contenta comenta “agradecida de todos los que hicieron posible que se haga realidad este beneficio, que es para todos en especial para los adultos mayores que tanto necesitan. Hace 5 años estoy pensionada y estoy feliz de todo lo que sea ayuda para nosotros, los adultos mayores”.



REQUISITOS DE ACCESO

1. Haber cumplido 65 años.

2. No encontrarse en el 10% más rico de la población de 65 años o más.

3. Acreditar residencia en Chile por, al menos, 20 años, contados desde los 20 años y por, al menos, 4 años de residencia en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

4. Tener una pensión menor a $1.000.000.