Crónica 10-01-2017

Más de $1500 millones para fortalecer la agricultura en el Maule

Se trata de tres programas que el Instituto de Desarrollo Agropecuario presentó al Consejo Regional del Maule: Transferencia cubiertas en cerezos en la región, Transferencia invernadero israelí para producir hortalizas y flores y Transferencia fortalecimiento productivo comercial empresas. Los cuales fueron aprobados en su totalidad con una inversión total de más de $1500 millones.



El primer programa busca fomentar la inversión que permita a los pequeños empresarios agrícolas del Maule, atendidos por INDAP, mejorar las condiciones productivas para la protección de sus cultivos de cerezos, por medio de la adquisición de cubiertas artificiales para evitar el daño en flores y frutos debido al efecto de la lluvia.



Boris Tapia, Presidente del Consejo Regional del Maule, señaló que “ese proyecto que se está iniciando busca cubrir con un techo, a aquellos micro productores de cerezas que tienen no más de una hectárea, que les va a permitir colocar el techo y eso va a proteger las plantaciones ante las heladas, las lluvias y los vientos que se producen a raíz del cambio climático”.



El Intendente Pablo Meza, destacó que “acá están beneficiados pequeños agricultores, sobre todo los que cultivan cerezas, que no tienen recursos propios para poder estar al nivel de las tecnologías modernas y poder competir o estar al mismo nivel que los grandes productores de cerezas”.



El proyecto que durará dos años, va a beneficiar a 100 agricultores y tiene una inversión de M$578.624.



En tanto el programa de invernadero israelí para producir hortalizas y flores, consiste en la instalación de invernaderos de origen israelí, para la producción de hortalizas y flores para pequeños productores agrícolas de la región, para amortiguar la disminución de los ingresos debido al menor rendimiento de los cultivos por ataques de plagas y enfermedades y malas condiciones ambientales de invernaderos tradicionales. El proyecto tiene un costo total de M$513.200.



Por último, el programa Transferencia fortalecimiento productivo comercial empresas va a Implementar un programa integral de apoyo a las organizaciones (económico-financiero y gestión) de modo que en el plazo de dos años se puedan resolver aquellas demandas más urgentes, que desde la institucionalidad no fueron atendidas, prácticamente por una década y que han influido en el franco deterioro de las instalaciones, las capacidades empresariales y el acceso al financiamiento de estas organizaciones. Su inversión es de M$532.800.



El Consejero y Presidente de la Comisión de Estrategia, Jesús Osses agregó “aprobamos más de 1500 millones para tres proyectos muy importantes en materia de agricultura, traspasos de recursos que haremos a INDAP, uno tiene que ver con la entrega a más de 100 pequeños agricultores de cerezas que van a poder cubrir extensiones de terreno y poder encarparlas para aumentar la productividad en sus predios. Además aprobamos recursos para la implementación de invernaderos en la región del Maule y el tercero tiene que ver con asociatividad y generación de competencias entre las organizaciones de productores agrícolas”.



Jairo Ibarra, Director Regional de INDAP, acotó “el Consejo Regional, responde a una demanda de pequeños agricultores, el INDAP genera una batería de proyectos que lo que busca es justamente responderlas. Con este suplemento en los recursos, estamos llegando a problemas que tienen historia, creo que es un acto de justicia para los cereceros, la gente de producción de hortalizas y para muchas organizaciones campesinas que han estado postergadas, porque hoy necesitan una inyección de recursos mayores, sólo agradecer al Intendente Pablo Meza y al Consejo Regional en nombre de los campesinos y pequeños agricultores”.