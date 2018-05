Crónica 29-05-2018

Más de 15.500 metros cuadrados se suman a la infraestructura de la Universidad de Talca

La Institución ha invertido más de 6 mil millones de pesos en nuevas construcciones en sus Campus Talca y Curicó, proyectos en pos de una mejor formación de sus alumnos y de capital humano avanzado





Este año la Universidad de Talca (UTALCA) continúa su consolidación con obras de infraestructura que suman más de 15 mil 500 metros cuadrados en sus campus Talca y Curicó que apoyarán la formación de pregrado, postgrado y desarrollo de investigaciones.



Entre las construcciones emblemáticas se encuentran la Escuela de Medicina y la de Obstetricia y Puericultura, construcción que se encuentra sobre la Avenida San Miguel, donde estaba emplazado el ex Hospital Italiano y que incluye laboratorios, biblioteca, salas de clase y oficinas. Al respecto el rector Álvaro Rojas explicó que “vamos a edificar no solo un edificio para la Escuela sino que también vamos a reacondicionar lo que fue el Hospital Italiano, construido con la cooperación internacional luego del terremoto del 2010” y que constituirá el futuro Centro Médico Docente de la Corporación.



En el Campus Talca y con un 40% de avance se encuentra la construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil, instalaciones con las que se verán beneficiados 96 niños, hijos de estudiantes y funcionarios de la Institución. Esta unidad será el primer jardín infantil de la Junji que funcionará en una universidad maulina.



También en el Campus de la capital regional está en etapas finales el edificio del Instituto de Química y Centro de Instrumentación Científica Avanzada, dependencias que suman más de 3 mil metros cuadrados en dos niveles y que incluyen nueve laboratorios de investigación.



Lo anterior, sumado al primer módulo de las nuevas salas de clase, representa para el Campus Talca un avance de más de 14 mil 500 metros cuadrados.



En el Campus Curicó también se consolida un nuevo proyecto que beneficiará a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica cuya primera piedra fue instalada durante este mes. Este inmueble, en una primera etapa, contempla 600 metros cuadrados que se ampliará posteriormente a 600 metros cuadrados más y en los que se ubicarán dos laboratorios destinados a Máquinas Eléctricas y Energías Renovables.



FOTO: ENTRE LAS OBRAS EMBLEMÁTICAS SE ENCUENTRA EL FUTURO CENTRO MÉDICO DOCENTE DONDE ESTUVO EMPLAZADO EL EX HOSPITAL ITALIANO