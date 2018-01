Social 07-01-2018

Más de 20 familias de Villa Alegre vivirán en un nuevo conjunto habitacional luego de 12 años de espera

Durante el 2012 recibieron subsidio, pero no contaban con terreno para poder construir sus viviendas, por lo que durante esta administración se retomaron los trabajos y se logró concretar el inicio de las obras.

El Gobernador de la Provincia de Linares Pedro Fernández, junto al Delegado de Serviu Maule en Linares Rafael Viguera, visitaron las obras de construcción del conjunto habitacional “Los Castaños”, en el sector San Manuel de la comuna de Villa Alegre.

Durante el mes de noviembre se realizó la entrega del terreno para esta villa, que contará con 25 viviendas de 46.06 metros cuadrados, y que demandará recursos superiores a los 616 millones de pesos.

“Estamos visitando la obra, viendo como se ha avanzado, fue una espera muy larga, porque este comité quedó abandonado en el 2012. Este gobierno tomó el proyecto y vemos que ya está en etapa de construcción”, indicó el Gobernador.

Agregó, que “este será un condominio muy bonito, porque tiene la factibilidad de agua potable y planta de tratamiento, lo que no ocurre en todas las zonas rurales. Nosotros estamos terminando con la reconstrucción, porque muchas personas dicen que el tema del terremoto se había acabado, y no es así porque nosotros estamos terminando este proceso bajo el mandato de la Presidenta”.

Las obras están a cargo del contratista Fernando Letelier y tienen un plazo de ejecución de 365 días. A la fecha el grado de avance supera el 10% de avance y se trabaja en el destronque, escarpe, habilitación del terreno y también en el trazado que permite ubicar las 25 viviendas.

El Delegado Provincial de Serviu Rafael Viguera, dijo que “estas 25 familias, recibieron en el año 2012 un subsidio del Fondo Solidario, pero no contaban con proyecto asociado, es por esto que durante esta administración tuvimos que tomar este proyecto y ayudarlos para que adquirieran un terreno y pudieran realizar el proyecto de sus viviendas”.