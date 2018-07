Social 17-07-2018

Más de 200 familias del Maule Sur obtienen subsidios para solución habitacional definitiva

Minvu entregó los certificados para sectores medios y emergentes en las provincias de Linares y Cauquenes. Los beneficiados pertenecen a once comunas.

Un total de 215 familias pertenecientes a comunas de las provincias de Linares y Cauquenes, recibieron sus certificados de subsidios para soluciones habitacionales definitivas correspondientes al primer llamado del año 2018 destinado a familias de clase media y sectores emergentes.

El punto de partida para la entrega de estos beneficios que a nivel regional totalizaron-606 familias-se registró en los salones de la Gobernación Provincial de Linares, donde 181 beneficiados de las comunas de Linares, Longaví, San Javier, Villa Alegre, Colbún, Parral, Retiro y Yerbas Buenas, recibieron sus certificados para adquirir una vivienda nueva o usada o también optar a la construcción de su inmueble.

En el acto que fue presidido por el Intendente Regional, Pablo Milad, participaron la gobernadora de la provincia, María Claudia Jorquera, el seremi del Minvu, Gonzalo Montero, el alcalde de Linares, Mario Meza, los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Alvaro Elizalde y los diputados Rolando Rentería e Ignacio Urrutia.

Para el Intendente Regional, Pablo Milad, se trata de “un beneficio que es muy esperado por las familias maulinas que pueden cumplir el sueño de contar con su vivienda propia e iniciar una vida y una proyección en familia. El Gobierno del Presidente Piñera nos ha mandatado a preocuparnos de la clase media que es la más necesitada pero también la más abandonada en el país. Nosotros seguiremos trabajando sin pausas para construir una región inclusiva donde nadie se sienta que queda al margen a la hora de recibir beneficios. También invitamos a todas esas familias que no resultaron seleccionadas en este primer llamado a participar de un segundo proceso en el último trimestre del año”, indicó la primera autoridad regional.

Por su parte el Seremi del Minvu, Gonzalo Montero, sostuvo que “son noticias muy alegres y motivadoras ya que estamos entregando un beneficio que es significativo para familias que llevan muchos años postulando y no les había ido bien y vivían como allegados o arrendando. Hay familias numerosas y también muchos adultos mayores. Hoy se sienten más felices y mejoran la calidad de vida y es eso lo que nos han encomendado tanto el Presidente Piñera como el Ministro Monckeberg. También hemos invitado a los beneficiados a materializar sus subsidios en proyectos de integración social y territorial que se están ejecutando en la región en barrio bien localizados y cercanos a servicios con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes”.

El alcalde de Linares, Mario Meza, destacó “que la entrega de estos subsidios desde mi punto de vista encierra muchas cosas positivas. Lo primero es que viene a relevar que para el gobierno del Presidente Piñera lo más importante es el bienestar de las familias que no sólo requieren educación, salud, cuidado y una buena pensión, sino que un lugar donde cobijarse y así comenzar a construir un hogar y hacer vida de barrio que es la base para construir ciudades. También entregar en la provincia más de 180 subsidios y de esos un tercio en nuestra comuna quiere decir que las cosas en materia de vivienda y urbanismo se están haciendo bien. Una casa propia es algo más que infraestructura y alberga muchas cosas y sueños en común. Finalmente tienen un sentido de integración que es algo muy valioso”, dijo el edil.

CAUQUENES

También en el Maule Sur se materializó la entrega de los mismos subsidios a 34 familias de las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue, pertenecientes a la Provincia de Cauquenes en ceremonia que se llevó a cabo en los salones de la Gobernación Provincial que encabeza el gobernador Francisco Ruiz.