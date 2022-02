Crónica 13-02-2022

Más de 24 mil controles realizó el programa de fiscalización del Maule durante el 2021

Pese a la contingencia de la pandemia y la reducción en la movilidad que se dio en algunos meses, los Inspectores Fiscales del MTT concretaron el plan de controles a servicios de transporte público y privado en las diferentes comunas de la región, cursando alrededor de 1.500 infracciones



Vehículos particulares, buses rurales, transporte de carga y taxis colectivos figuran dentro de los modos de transporte más fiscalizados en la región del Maule por los Inspectores del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quienes concretaron 19.909 controles al transporte público y privado de pasajeros y de carga, además de fiscalizaciones a servicios subsidiados y establecimientos el pasado 2021.

Al realizar un balance del trabajo hecho en la región durante el año que recién pasó, se contabiliza un total de 1.470 infracciones, y destacan entre las causas el no contar con la documentación vigente de los vehículos, no contar con la licencia de conducir vigente y neumáticos en malas condiciones.

Paula Flores, Jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, valoró el trabajo de los inspectores que continuaron con su labor durante la pandemia, y que apoyaron durante gran parte del período controles y logísticas propias de la emergencia sanitaria, sin dejar de lado el monitoreo al funcionamiento del transporte público y privado.

“Como Ministerio de Transportes queremos que las personas se trasladen de manera segura y en ese sentido, las fiscalizaciones juegan un papel relevante, ya que es la forma que tenemos de comprobar que los vehículos cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad y que cuentan con la documentación requerida”, señaló la autoridad.

En materia de controles, Flores destacó las cerca de 200 fiscalizaciones que se realizaron en el Maule a motocicletas, “dado el aumento que ha tenido este tipo de vehículos, los que en ocasiones no circulan con la documentación correspondiente, como licencia de conducir, revisión técnica, seguro obligatorio o permiso de circulación, lo que se refleja en las 34 infracciones que se cursaron a motociclistas”.

Asimismo, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Carlos palacios destacó el trabajo de los fiscalizadores en cuanto a los más de 130 vehículos que fueron sorprendidos prestando servicios informales o “piratas” como comúnmente se les conoce, quienes no cuentan con permiso del MTT para prestar servicios de transporte de pasajeros y no cumplen con ninguna exigencia de seguridad.

“Detectar los servicios de transporte público informal ha sido una labor muy importante estos últimos años y quisiera hacer un llamado a la comunidad a no usar este tipo de servicios, ya que al ser ilegales si llegaran a tener un accidente, no cuentan con seguro que los pueda proteger”, manifestó Palacios.

Además de las fiscalizaciones al transporte público y privado de pasajeros y carga, los Inspectores Fiscales del Programa de Fiscalización del Maule realizaron 3.566 controles a los servicios de transporte de pasajeros subsidiados por el Estado que operan en la región, verificando el cumplimiento de recorridos, tarifas, horarios y que operen de acuerdo a las condiciones impuestas por la Seremitt. Asimismo, se efectuaron 856 inspecciones para verificar el funcionamiento de plantas de revisión técnica, gabinetes psicotécnicos y escuelas de conductores.