Social 09-01-2019

Más de 24 mil estudiantes podrán perder sus becas Junaeb si no hacen el trámite de renovación antes de este viernes

Hasta el 11 de enero se desarrolla el proceso vía web que permite renovar beneficios tan masivos como las becas Indígena y Presidente de la República, además de beneficios de residencia para apoyar a los estudiantes en su proceso educativo.



La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas nuevamente realizó un llamado a los estudiantes que no han renovado sus becas a hacerlo antes de este viernes 11 de enero, para continuar con sus beneficios de mantención y residencia. Cerca de 24 mil estudiantes aún no renuevan sus beneficios, trámite que se realiza a través de la plataforma online https://www.renuevatubeca.cl, portal web que facilita la tramitación de beneficios, disminuyendo papeles y optimizando el tiempo de los mismos estudiantes.

“Estamos preocupados. Hay más de 24 mil estudiantes que al día de hoy no han renovado sus beneficios y dejarían de contar con ellos para el 2019. Nuestro compromiso como Gobierno desde Junaeb es que todos los estudiantes completen sus estudios sin contratiempos. Por lo mismo es que invitamos a los estudiantes de educación básica, media y superior a renovar sus beneficios a través de www.renuevatubeca.cl”, declaró el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá.



Las becas Presidente de la República, Indígena y Apoyo a la Retención Escolar, son algunas de las más masivas entre los beneficios asociados a este proceso, el que se ha desarrollado desde el 26 de noviembre y continuará hasta el 11 de enero.

Desde Junaeb se recomienda a los estudiantes realizar el proceso en un computador en vez de un dispositivo móvil, para asegurar el despliegue correcto de la información.

Los documentos necesarios para la postulación o renovación serán informados al momento de confirmar la solicitud de la beca, en un comprobante emitido desde la plataforma informática.

Las becas involucradas en este proceso masivo de renovación y postulación son las siguientes por nivel educacional: