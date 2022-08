Social 06-08-2022

Más de 280 mil maulinos y maulinas serán beneficiados con pago del Bono Invierno



El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto a la seremi del Trabajo y el director del Instituto de Previsión Social, dieron el inicio de este beneficio Extraordinario Chile Apoya de Invierno que en el Maule alcanza los casi $34 mil millones.



Ayer se dio inicio al pago del Bono Extraordinario de Invierno a casi 5 millones de personas a nivel nacional y con un costo total de más de $555 mil millones.



En la ocasión, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, fue el encargado de dar el inicio a la entrega de este beneficio en el Maule en compañía de la seremi del Trabajo, Maribel Torrealba y el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Waldo Quevedo.



“Este bono obedece a un paraguas de medidas anunciadas por el Presidente Gabriel Boric en abril con el Programa Chile Apoya y que es un plan de emergencia que va en línea de un apoyo económico y reactivación”, destacó el delegado Aqueveque.



En la Región del Maule serán más de 280 mil las personas beneficiadas con esta entrega y una inversión de casi $34 mil millones.



La seremi Torrealba, agregó que esto será un pago único de $120 mil. “Es una ayuda para amortiguar los problemas que enfrenta la gente en estos momentos y en ese sentido, hoy comenzamos con este pago pero van a ser varios días en distintos grupos hasta completar todo el universo de beneficiados”, explicó.



Por su parte, Waldo Quevedo, director regional del IPS, expresó que la modalidad de entrega será “en dos grandes grupos y pedimos que la ciudadanía consulte la fecha en que le corresponde recibir el bono. Los primeros en recibir este beneficio, lo harán a partir del viernes 5 de agosto y el segundo desde el 22 de este mes”.



Este bono no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tendrá descuento alguno.



Jorge Alberto Orellana, beneficiario de esta entrega, resaltó que este dinero “es muy necesario para comprar cosas básicas en la casa y estoy agradecido porque todo sirve”.