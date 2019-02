Social 02-02-2019

Más de 300 colbunenses se están atendiendo en el operativo odontológico gratuito

Gracias a un convenio firmado por el Alcalde de la comuna Hernán Sepúlveda y la ONG Sonríe, compuesta por estudiantes de la Universidad Diego Portales.

En la Escuela Básica de Colbún, se están realizando los operativos odontológicos gratuitos, que son parte del convenio firmado por el Alcalde Hernán Sepúlveda, con la ONG Sonríe, que está compuesta por docentes y estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Diego Portales.

Según lo que informó la primera autoridad comunal, estos jóvenes profesionales se encuentran realizando sus trabajos de verano, y están atendiendo a 300 pacientes de la comuna de Colbún, con los que realizarán procedimientos tales como periodoncia, endodoncia, cirugía, rehabilitación oral, reparación de prótesis y odontopediatría.

“Nosotros sabemos que el tema odontológico es algo que no está resuelto, porque son tratamientos caros, porque no se realizan en el sistema público de salud, por lo que en conjunto con la ONG Sonríe, hemos realizado un gran trabajo, en el que nosotros hemos desembolsado una pequeña inversión, que se multiplicará en muchas atenciones, que estarán realizando estos profesionales que gratuitamente atenderán a los colbunenses”, indicó Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

Estos jóvenes profesionales atendieron a 150 pacientes en su primer día y 150 el segundo día, y estarán hasta el próximo sábado 02 de febrero en la comuna, realizando los procedimientos de estos 300 pacientes.

“Este martes entregamos los últimos números, se les han realizado diagnósticos a todos los pacientes, y luego se sigue con los distintos procedimientos, los pacientes nos han dicho que esta es una buena instancia, ya que pueden acceder a atención dental, entendemos que es difícil acceder a ella y tenemos las intenciones de volver, para seguir atendiendo a más pacientes”, agregó Diana Montoya, Presidenta de la ONG Sonríe.

Los colbunenses valoraron mucho este convenio firmado por el Alcalde Hernán Sepúlveda y la ONG Sonríe, y salieron muy agradecidos después de la primera evaluación de estos profesionales, ya que podrán ser atendidos en forma gratuita, sabiendo lo importante que es la salud dental, pero también lo caro que es para las familias de Colbún.

Hermina Medina es de la comuna de Colbún y se atendió en estos operativos, “muy bueno, porque esto es para toda la comuna, es bueno para uno, porque uno no tiene suficiente dinero para ir a otras partes, los jóvenes profesionales son muy atentos, me hicieron una evaluación y tengo que ver ahora lo que me van a hacer”.

“Esto es bueno, la atención que ellos hacen es gratuita, se dan el trabajo ellos en vez de estar de vacaciones, yo lo agradezco un montón, ahora tengo hora para hacerme unas tapaduras y hacerme unas reparaciones que necesito”, añadió Carlos Cáceres, del sector Rincón de Pataguas Oriente.

Los jóvenes estudiantes y profesionales de la Universidad Diego Portales, indicaron que durante este primer operativo odontológico, la idea es atender a 300 pacientes de la comuna de Colbún, aunque indicaron que esperan volver con estos operativos durante el invierno.