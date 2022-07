Crónica 30-07-2022

Más de 325 mil personas de la Región del Maule se verán beneficiadas con copago cero de Fonasa

Delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, destacó esta medida como parte del compromiso del Gobierno y que en el Maule favorece a los tramos C y D.



El Presidente Gabriel Boric anunció que a contar de septiembre, los tramos C y D de Fonasa tendrán copago cero en las prestaciones de salud a través de Fonasa, lo que beneficiará a más de 5 millones de personas en el país.



El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, junto con destacar esta medida -que es administrativa, y que no requiere de un proyecto de ley- expresó que el eje del Gobierno es que la salud sea un derecho digno para todas y todos.



“Estamos robusteciendo el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric y fue un compromiso anunciado en la cuenta pública y sin duda genera un alivio a las familias, toda vez que con el aumento del costo de la vida esto genera un paraguas para aliviar a los chilenos y chilenas”, explicó el delegado Aqueveque.



Los beneficiarios de Fonasa pertenecientes a los tramos C y D, tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES) sumándose a quienes son parte de los tramos A y B.



Marcela Tapia, directora zonal de Fonasa Centro-Sur, expresó que “este anuncio implica una inversión anual de $ 20 mil millones, que son los ingresos propios que reciben los hospitales y que van a ser sustituidos con otros ingresos para que estos recintos no vean un impacto financiero que pueda afectar su operación”.



En la Región del Maule, serán 175.487 hombres y 149.481 mujeres beneficiados y beneficiadas, totalizando casi 325 mil personas y el trámite es absolutamente automático.



“Esto ayudará a disminuir el gasto bolsillo y nosotros como red nos estamos preparando para poder recibir a los pacientes y atenderlos de forma gratuita”, expresó el director del Servicio de Salud del Maule, Nolasco Pérez.



Según los datos del ‘Estudio de Caracterización del Gasto 2019 de Fonasa, con este anuncio se permitiría un ahorro promedio por hogar que copagaba de $265.735 al año.



La seremi de Salud, Gloria Icaza, sostuvo que “esto va a impactar a las familias con los ahorros que se generan y nuestra región es una de las que más usuario de Fonasa tiene a nivel nacional”