Más de 4 toneladas de tapitas recolectó el Municipio de Linares para donar a las “Damas de Café”



Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a un convenio con el Club Rotario Linares del Maule que busca ayudar a los niños que padecen cáncer



El Municipio de Linares instaló más de 10 corazones en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de recolectar tapitas de diversos envases para ir en ayuda de las “Damas de Café”, institución que desde 1976 colabora en el cuidado de niños que sufren enfermedades oncológicas. En esta primera recolección se logró superar las 4 toneladas de tapitas, según informó el Alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez. “Quiero agradecer en nombre de la ciudad al Rotary que están acá presente el día de hoy porque esta iniciativa nace de ellas, cuando nos plantean la posibilidad de hacer un convenio desde el Municipio con las “Damas de café”, que es una organización que existe en Santiago a nivel país que busca recolectar estas tapitas. Qué fue lo que hizo el Municipio, construyó más de 10 corazones y hoy es la primera entrega formal de más de 4 toneladas de tapitas que finalmente lo hacen las damas rotarias con la colaboración del Municipio y esto va a contribuir a enfrentar el cáncer de muchos niños y niñas. Uno tiene que ser empático y solidario con una enfermedad tan compleja como ésta. Así que no me queda sino agradecer a Linares, a quienes que se tomaron el tiempo, aquel niño y niña que vino con su familia a dejar una tapita en estos más de 10 corazones que están instalados en distintos puntos de la ciudad y a las damas rotarias de nuestra comuna que han liderado esta iniciativa que es única al menos en el Maule sur y que nos llena de mucho orgullo, expresó el edil.

Los representantes del Club Rotario Linares del Maule, recolectaron lo que fue más de 300 sacos y los sectores que más donaron fue el ubicado en la plaza, Vara Gruesa y Nuevo Amanecer, así lo indicó Patricia González. “Estamos muy contentos por sobre todo el apoyo que hemos recibido de parte de la Municipalidad, por supuesto también de la ciudadanía, que ha participado y ha aportado con esta colecta. Felices porque hemos logrado cumplir una gran meta son alrededor de 300 sacos los que viajan a Santiago para apoyar en esta linda labor que realizan las damas de café. Ellas hace bastante tiempo que mantienen hogares, casas de acogida para las familias que son de provincia como nosotros, para recibir a esto niños que no tiene donde quedarse. Así que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos y agradecidos de la Municipalidad y de la gente. La invitación, así como lo hizo el señor Alcalde es a seguir aportando responsablemente, utilizar estos corazones en la forma que corresponde y bueno, con la misma alegría y solidaridad de siempre”, finalizó la representante.

A lo que aportaba la comunidad en los diferentes corazones se suma los esfuerzos de distintos establecimientos educacionales públicos y privados que ayudaron como la Escuela Ramón Belmar, el Colegio Salesianos, entre otros.