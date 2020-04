Social 08-04-2020

Más de 53 mil trabajadores podrán postular al Ingreso Mínimo Garantizado en la región del Maule



El seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, recalcó que se podrá postular a partir del 15 de abril en la página www.ingresominimo.cl.

Con el objetivo de que ningún trabajador chileno gane menos de 300 mil pesos, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), al que podrán postular 670 mil personas de todo el país.

Dicho beneficio consiste en el pago de $59.200 a partir del mes de mayo para quienes ganan el salario mínimo vigente al 29 de febrero de este año, es decir $301.000 brutos, lo que les permitirá alcanzar un monto bruto de $360.200 y con ello un líquido de $300.000 a fin de mes.

En el caso de la región del Maule, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, señaló que podrán postular cerca de 54 mil trabajadores a partir del próximo 15 de abril y a través de la página www.ingresomínimo.cl.

“Estamos muy contento por materializar una de las principales iniciativas de la Nueva Agenda Social impulsada por el Gobierno y que busca que nadie en Chile tenga un ingreso de menos de $300.000 líquidos a fin de cada mes. Estamos conscientes de que este monto no es suficiente, pero es un paso muy importante dada la actual situación económica que enfrenta el país”, agregó el secretario de Estado.

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce, indicó que “este es un subsidio mensual que saldrá del Fisco en el cual se invertirán 300 millones de dólares para este 2020. Además, el monto del subsidio no será imponible, lo que significa que no se aplicarán descuentos legales sobre este monto, por lo que irá directamente al bolsillo del trabajador”.