Crónica 29-12-2021

Más de 540 mil maulinos se han atendido con médicos del Programa Becas Maule



• La Gobernadora Regional, Cristina Bravo junto al Director del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime anunciaron el exitoso término del Programa Becas Maule I, el cual es financiado por el Gobierno Regional y logró reducir la brecha de especialistas médicos en su primera etapa

Actualmente son más de 540 mil maulinos que se pueden atender con médicos especialistas que fueron formados durante tres años en la región y en los campos clínicos de la Red Asistencial.

Durante el año 2012 se detectó una importante brecha de especialistas, es por esta razón que el Gobierno Regional junto al Servicio de Salud del Maule gestionaron el proyecto Becas Maule para formar a sus propios especialistas médicos y con ello reducir listas de espera y brindar de más profesionales a su Red Asistencial.

El posicionamiento de los médicos especialistas en la región abarca una población total de 543 mil 094 maulinos. Las comunas en las que se desempeñan estos profesionales son Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Constitución, Parral, San Javier y Molina.

La Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, señaló que “la Región del Maule fue una de las regiones pioneras en implementar este programa, si bien es cierto que hay distintas regiones que han intentado imitarlo, hoy no está funcionando en ninguna otra región que no sea la del Maule. Este programa nos ha permitido instalar y formar a 99 profesionales en las distintas comunas de la Región del Maule, creemos que para la situación que estamos viviendo no solo en la región, sino también en el país, necesitamos invertir en salud, en una política pública con mirada regional que permita fortalecer la infraestructura, el equipamiento y por cierto dejar capacidad instalada de distintos profesionales”.

MÁS ESPECIALISTAS MÉDICOS

Para el Director del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime, la iniciativa local cumplió a cabalidad en su primera etapa y sirvió para que otras regiones quisieran replicar la iniciativa. “El 26,6% de las comunas se encuentran cubiertas con los especialistas que formó desde el año 2013 hasta el 2018 el Programa Becas Maule I del Servicio de Salud Maule. Los 99 profesionales se formaron en diferentes especialidades como; Anestesiología, Dermatología, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Oncología Médica, Oncología Quirúrgica, Pediatría, Psiquiatría, Radiología, Subespecialidad de Neonatología y Traumatología, que son especialidades que requerían una alta demanda en el Maule. Con este programa mejoramos el acceso a la salud de todas y todos los maulinos”.

Fernanda Salgado, médico especialista en Pediatría, indicó que “con esto puedo entregarle más herramientas a mi hospital que es el de Linares y poder ver a todos los niños que se encuentran enfermos y cuidarlos”.

Guillermo Yévenes, médico especialista, acotó que “para mí es un honor representar a todos mis colegas que forman parte de este proyecto Becas Maule, soy de esta región y tengo un gran compromiso con nuestros pacientes