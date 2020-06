Social 03-06-2020

Más de 6 mil personas ya han postulado al subsidio para clase media en el Maule



Autoridades del Minvu destacaron que en el proceso que se ha realizado 100 por ciento digital la región tiene la segunda mayor cantidad de postulaciones. El proceso finaliza este jueves



El Seremi de vivienda y urbanismo, Gonzalo Montero, dio a conocer que hasta la jornada de ayer han postulado 6 mil 144 personas al subsidio habitacional destinado para familias de clase media y emergente, proceso 100 por ciento digital que se inició el pasado 15 de mayo y estará vigente hasta este jueves.

Según los datos estadísticos registrados en una plataforma de seguimiento elaborada por la división informática del Minvu en el Maule hasta este lunes se han registrado postulaciones en las líneas de sistema automático, en línea y con formulario de contacto.

La autoridad del ramo destacó que “hasta ahora el Maule ocupa el segundo lugar a nivel nacional en captación de postulaciones, siendo sólo superado por la región metropolitana. No ha sido fácil sacar adelante este llamado, ya que por primera vez se está ejecutando cien por ciento digital, ello a raíz de la emergencia sanitaria que enfrenta la región y el país”.

En tanto el director regional de Serviu, Claudio Daneck, sostuvo que “la respuesta ha sido como siempre muy activa en la región y hay que destacar que el ministerio flexibilizó varios requisitos para facilitar que las familias postularan y hacerlo on line ha permitido que las familias no se expongan a las aglomeraciones que son muy peligrosas en esta pandemia que estamos viviendo”.

Al respecto las principales modificaciones han sido: La eliminación de la exigencia de presentar pre aprobación de crédito hipotecario a los postulantes del tramo 2 del título I y del título II en la modalidad de adquisición. Se aceptará la presentación de documentos vencidos durante el primer semestre 2020 como, por ejemplo, el certificado para acreditar permanencia definitiva (en el caso de postulantes extranjeros), certificaciones de factibilidades y derechos, entre otros. Además se otorgará puntaje adicional a aquellos que hayan postulado y no han sido seleccionados considerando todas sus postulaciones anteriores.