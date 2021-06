Social 13-06-2021

Más de 60 migrantes participan virtualmente del Programa de Español para Migrantes de la UCM





Con el gran desafío de la modalidad virtual se rediseñaron el nivel Básico y de Avanzada

La barrera idiomática es el principal problema para la inserción de los migrantes a la sociedad, ya sea a la hora de conseguir una oferta laboral o contar con asistencia médica, entre otras dificultades. Por lo tanto, desde la Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Católica del Maule se creó el Programa de Español para Migrantes, que actualmente se encuentra en su Quinta Versión.

El año pasado, producto de la pandemia mundial provocada por la Covid-19, no se pudo realizar el programa, no obstante, el Voluntariado de Español para Migrantes, conformado por estudiantes y egresadas/os de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la UCM, se abocó a readaptar el programa coordinado por la académica Giselle Bahamondes.

“Ha sido un gran desafío, ya que realizamos una transformación absoluta del programa. A pesar de los contratiempos originados por la emergencia sanitaria, el espíritu se mantiene y hemos rediseñado las estrategias para llevar de manera virtual la enseñanza/aprendizaje del español a migrantes que residen en el país a través de un equipo maravilloso de jóvenes con espíritu de servicio”, dijo emocionada la profesora Bahamondes.

La académica menciona además que la participación estimada constaba de 20 a 25 migrantes en este año, sin embargo, las expectativas superaron esta cifra, y hoy el Programa atiende a más de 60 migrantes divididos en dos cursos: el nivel básico, que contempla recursos didácticos para el desarrollo en contextos esenciales de comunicación, y el segundo nivel, que apunta a un ámbito comunicativo más avanzado, como es el caso de migrantes que tienen como meta realizar estudios universitarios. “Estoy sumamente feliz que se pueda seguir realizando el programa, a través de un voluntariado muy comprometido”, agregó.

Un voluntariado a toda prueba

Cabe destacar, que el Programa de Español cuenta con el equipo conformado por los futuros profesores Álvaro Farías Fuenzalida, Solmarián Espiñeira, Constanza Cáceres, Anita Guajardo, Ruth Parada, Kevin Bustamante, Marina Inostroza, Ricardo Avaca, Rocío Cerda, Sofía González y las docentes egresadas Miriam Sáez, Natalia Ortega y Ángela Cárdenas, quienes de manera voluntaria y con espíritu de servicio han puesto sus conocimientos y habilidades para enseñar a un grupo de migrantes de diferentes edades, que en su mayoría son haitianos que residen en el país.

En esta difícil situación de enseñanza en la modalidad remota, los estudiantes, sobrellevando incluso los problemas de conectividad, no se han amilanado. Por el contrario, han diseñado material que comparten con los estudiantes en las clases sincrónicas y también para clases asincrónicas, si así lo amerita la situación.

Álvaro Farías Fuenzalida, quien es parte de la coordinación del Programa, señaló que dos de los estudiantes migrantes reciben las clases en Haití y una desde Francia. “Consideramos que sería una experiencia muy bonita e importante que a futuro se creara un Programa de Español para personas de países con otra lengua y que tienen pensando emigrar, para que no pasen por tantas dificultades relacionadas con la exclusión. Pero, para nosotros en la actualidad, el objetivo es que los migrantes puedan desenvolverse en Chile, superando la barrera idiomática”, recalcó.