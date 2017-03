Nacional 05-03-2017

Más de $800 mil al egresar y trabajo asegurado:

Lo que ofrecen las carreras de oficiales en las FF.AA.Aunque tienen aranceles similares a las universidades, se puede acceder a becas y ayudas estatales.

Revisa los requisitos y todo lo necesario de esta alternativa profesional, a pocas semanas de que se abran las postulaciones.

Sueldo y trabajo asegurado, beneficios en vivienda y la posibilidad de hacer algo distinto. Más allá de las universidades y los institutos, las Fuerzas Armadas y de Orden también ofrecen una alternativa de desarrollo profesional que puede resultar atractiva a los jóvenes que egresan de cuarto medio. Al igual que los planteles tradicionales, esas instituciones imparten carreras de pregrado tanto profesionales –en las escuelas de oficiales– como técnicas –en las escuelas de suboficiales–. En el caso de las escuelas de oficiales, las carreras duran 3 ó 4 años y –según datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc– cobran un arancel que puede ir entre $1,5 millones anual (Carabineros) hasta $3,2 millones (Armada), similar al valor de algunas universidades. (Ver todos los aranceles al final) Aunque también se deben realizar algunos cobros adicionales, como una cuota de incorporación (de entre 40 y 70 UF), que es utilizada para el equipamiento de los jóvenes, entre otros. Quienes se matriculen en dichas instituciones también pueden acceder a becas y créditos estatales, ya que tienen la opción de certificarse ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). De hecho, las escuelas Militar, Naval y de Aviación se encuentran acreditadas, por lo que sus alumnos tienen acceso a financiamiento estatal. Esto no ocurre en la Escuela de Carabineros –que no está certificada–, aunque el arancel que cobra es menor, casi la mitad que las otras. Paralelamente, algunas instituciones ofrecen becas internas. Por ejemplo, la Escuela Militar beca a los alumnos con mejor puntaje o deportistas destacados. También entrega una beca a quienes sean descendientes de veteranos de la Guerra del Pacífico, hasta la quinta generación. Ingresos pueden superar los $3 millones Los jóvenes egresan de estas escuelas con el grado de oficial de la respectiva rama, junto a su especialización. Y, como pertenecen a la institución, tienen un cupo laboral garantizado, a diferencia de lo que ocurre en otras carreras, donde encontrar trabajo puede ser una preocupación. Los recién egresados de las escuelas de oficiales reciben una remuneración bruta superior a los $800 mil, aunque ésta se va incrementando a medida que van ascendiendo de grado, hasta superar los $3 millones al llegar al grado de Coronel o su símil. (Ver detalle de sueldos al final) También debe considerarse que los uniformados tienen la opción de residir en viviendas fiscales, debido a los frecuentes traslados, donde deben cancelar una mantención menor, lo que puede reducir sus gastos mensuales. Además, una vez que egresan, tienen la posibilidad de seguir desarrollándose profesionalmente, realizando cursos de especialización o postgrados. No tener hijos ni piercing Las postulaciones a las distintas escuelas de oficiales comienzan en las próximas semanas, en los meses de marzo y abril. La inscripción es a través de la web y luego vienen distintas etapas, que incluyen exámenes de conocimiento, psicológico, físicos, médicos y entrevista personal. Los requisitos para postular son variados, aunque, en general, se exige ser chileno, menor de 21, 23 ó 24 años (según la institución), no tener antecedentes penales, ser soltero y no tener hijos. En algunos casos piden requisitos adicionales. Por ejemplo, en la FACh no se puede tener piercing, expansiones ni tatuajes visibles al usar tenida reglamentaria (considerando traje de baño). Mientras que en Carabineros se pide una estatura mínima de 1,70 metros (en varones) y 1,60 (en mujeres). Si bien todos piden tener cuarto medio rendido, en Carabineros es requisito haber rendido la PSU, y en el Ejército se exige además un puntaje mínimo de corte, de 500 puntos, para poder postular.