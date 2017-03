Crónica 04-03-2017

Más de cien jóvenes ingresaron vía admisión especial para estudiar pedagogía en la UCM

En una cálida ceremonia, la Universidad Católica del Maule recibió a 112 estudiantes que ingresaron a la casa de estudios vía admisión especial, a través de los programas de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior y Atracción de Talentos en Pedagogía.

Ambas iniciativas son parte de la nueva articulación gestada al interior de la universidad, por parte CAP para acompañar en sus estudios a los nuevos estudiantes que ingresen al plantel.

Alejandra Villarroel, jefa del CAP UCM, señaló que “estamos orgullosos de recibirlos, ustedes han sido destacados en su trayectoria académica, pero queremos recalcar la gran diferencia que existe entre ser estudiantes de cuarto medio en diciembre y universitarios en marzo. Hay muchos desafíos, ya no hay apoderados, libreta de notas, ahora todo depende del esfuerzo de ustedes y cuentan con todo nuestro apoyo”.

DIAGNÓSTICO

Luego de la bienvenida los nuevos estudiantes UCM fueron recibidos por los profesionales del CAP para realizar diferentes actividades de diagnóstico de cara al ingreso a clases en marzo.

Para Anaís Álvarez, quien cursó el Programa PAT en su colegio Los Agustinos de Maule y se matriculó en Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la U. Católica del Maule, comentó que a través de actividades como ésta “uno puede integrase, los profesores se acercan, uno va conociendo a los alumnos, es cálido el recibimiento, no es tan frío u hostil como uno piensa. Entrar a la universidad no es fácil, y ya todo es autónomo, entonces es difícil para muchos adaptarse”.

Por último, Bastián Apablaza, vicepresidente de la Federación de Estudiantes, manifestó que “me hubiese gustado bastante ser recibido de esta manera cuando ingresé a la UCM. Es un gran cambio entre el colegio y la universidad, además hay gente que viene de afuera, por lo tanto este tipo de actividades son importantes”.