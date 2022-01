Nacional 15-01-2022

Más de dos millones de afiliados sin saldo y fuertes caídas de fondos D y E: El balance de la Asociación de AFP al año 2021



Este viernes, la Asociación de AFP llevó a cabo su cuenta pública 2021, donde presentó los principales resultados de su gestión, tras un año marcado por la incertidumbre política, los tres procesos de retiro anticipado de los fondos de pensiones, y el dispar desempeño de los multifondos.



Así, en conjunto, los tres giros del 10% dejaron a 2.100.000 personas sin saldo, de los cuales 1.324621 son mujeres, mientras que 802.236 corresponden a hombres. Asimismo, a noviembre del año anterior, se registró que un total de 11.285.779 afiliados cotizaron en el sistema privado de pensiones a lo largo del año pasado. En el desglose, 5.705.413 fueron activos y 5.580.366 inactivos. Esto se explica, según Constanza Bollman, gerenta general de la asociación, porque "algunos afiliados no están dentro la fuerza laboral, otros no trabajaron en el mes, y una parte son trabajadores informales". Luego, el gremio resaltó que el total de pensionados anuales ascendió a 1.114.890, por lo que el total de pensiones pagadas llegaron a 1.379.163. Respecto al promedio de años cotizados por vejez, el sexo femenino alcanzó un 19,4 mientras que el masculino 21,7. Además, Bollman sostuvo que "a noviembre se habían pensionado 114.890 personas, con un promedio mensual de 9.574 pensionados, una cifra menor que en 2020, cuando los nuevos pensionados fueron 130.813", y agregó que "sumando los nuevos pensionados del año 2021 a los que ya estaban pensionados, el número total de pensionados hasta octubre de 2021 es de 1.379.163 personas". En cuanto al monto promedio de las pensiones de vejez, pesa mucho la cantidad de años cotizados, considerando que en aquellos casos de entre 10 y 15 años, la pensión promedio para hombres es de $283.000, en tanto que para las mujeres es de $204.000. No obstante, una persona que cotizó más de 35 años obtiene una pensión promedio de $643.000 para el género masculino, y de $461.000 para el femenino.