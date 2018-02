Nacional 23-02-2018

Más de la mitad de nuevos beneficiados de la gratuidad asisten a IP y CFT

El Mineduc informó que 97.473 estudiantes de primer año y cursos superiores, que postularon por primera vez, accederán al financiamiento. De ellos, 13.843 pertenecen al sexto decil.

Se trata de 88.021 estudiantes que ingresarán a primer año en las 46 instituciones adscritas, y 9.452 que ya cursaban una carrera y no tenían este beneficio.



Del total de seleccionados, el 54,1% está matriculado en un Centro de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), es decir, 52.829 personas. En tanto, el 45,8% asiste a universidades, es decir, 44.642 alumnos. Esto, pese a que la mayoría de las instituciones adscritas a esta política pública corresponde a universidades (33) y sólo 13 son de tipo técnico-profesional.



Para el rector de Duoc UC, Ricardo Paredes, estos datos muestran que “los alumnos de los primeros seis deciles se concentran especialmente en IP y CFT”. Y plantea que “esa concentración obedece a preferencias y también a que la duración más breve de las carreras es ampliamente valorada por quienes quieren trabajar con rapidez y ahí hay una concentración de estudiantes vulnerables”.



Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar, plantea que “lo que esas cifras dan a conocer es que efectivamente los alumnos más vulnerables están en los CFT e IP y no en universidades, y sobre todo no en las universidades del Cruch”.



Según Rodríguez, “hay más estudiantes de menores ingresos en universidades masivas privadas, como U. de Las Américas o U. Santo Tomás”.



El Mineduc informó también que 51.126 de los beneficiados son mujeres y 46.347 hombres. Y que el 62,5% de los seleccionados proviene de regiones distintas a la Metropolitana.