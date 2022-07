Crónica 22-07-2022

Más de mil millones de pesos se invertirán para reponer Posta de Salud Rural en San Javier

• Los recursos fueron aprobados en la última sesión del Consejo Regional del Maule, presidido por la Gobernadora Regional Cristina Bravo y permitirá reponer la Posta de Salud Rural del sector El Sauce de la comuna de San Javier



La reposición con relocalización de la Posta de Salud Rural El Sauce pretende dar cobertura de salud a un importante sector rural de la comuna de San Javier. Además, actualmente, presenta deficiencias en sus condiciones de infraestructura, accesibilidad y en las condiciones legales que presenta el terreno, por no ser municipal.

La edificación cumplió su vida útil y el terreno donde se emplaza no cumple con los requerimientos mínimos para presentar obras de mejoramiento o conservación, puesto que no es de tuición municipal.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “estamos muy contentos junto a nuestro alcalde Jorge Silva de dar esta tremenda noticia para todos los vecinos de la comuna de San Javier, especialmente para el sector rural de la posta El Sauce. Hoy aprobamos más de mil millones de pesos para la reposición de esta posta tan anhelada por todos los vecinos y vecinas del mundo rural. Eso es lo que queremos trabajar en equipo para centrarnos en lo que quiere el mundo rural y lo que más necesita que es salud digna”.

Se proyecta la reposición de posta de salud rural más vivienda para profesional residente con un total de 333,81 m2, considerando entre sus principales recintos de atención, clínica, sala de espera, sala de educación grupal, dos boxes de consulta, un box gineco obstétrico, una sala de procedimientos, dos baños públicos universales. Además, incorpora programas de apoyo tales como, un SOME, área de despacho asociada a recinto botiquín y bodega de alimentos. Adicionalmente se incluyen recintos de apoyo al personal, tales como, comedor, vestidor con baño hombres y vestidor con baño mujer, recinto de aseo de 2,45m2 y recinto de residuos sólidos transitorios. También considera áreas de recintos técnicos.

El alcalde de San Javier, Jorge Silva, dijo que “más de mil millones que ha aprobado el Consejo Regional bajo la presidencia de nuestra querida Gobernadora. Estamos muy contentos, estoy con los vecinos de El Sauce, sectores que anhelaban por más de 30 años esa posta y hoy ya es una realidad. Con eso vamos a atender a todo el sector oriente, rural que tanta necesidad han tenido en salud y que por supuesto está tan deteriorada”.