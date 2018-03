Social 04-03-2018

Más de un 45% de avance registra mejoramiento y reposición de veredas en Cauquenes

En la actualidad se intervienen 29 cuadras, 14 de las cuales ya están finalizadas. Los trabajos son ejecutados por Serviu Maule.

El Gobernador de la Provincia de Cauquenes Gerardo Villagra y la Delegada Provincial de SERVIU Carla Álvarez, destacaron el rápido avance del proyecto de mejoramiento de las veredas en el Barrio Estación y en la zona céntrica de la comuna.

El proyecto, que en la actualidad registra un 45% de avance considera la intervención de 29 cuadras, 14 de las cuales ya están terminadas, mejorando con ello las condiciones de transitabilidad para los peatones.

Las autoridades constataron en terreno el avance de los trabajos y los positivos cambios para los cauqueninos, que ahora no tienen que esquivar escombros o veredas en mal estado.

“Sin lugar a dudas la obra del mejoramiento y reposición de las veredas ha sido muy valorada, esto se hizo en un trabajo mancomunado entre la Gobernación de Cauquenes y el Serviu, pudimos generar una propuesta para lograr recursos que han permitido reponer casi 30 veredas de la comuna, proyecto que ya lleva casi el 50% de avance”, señaló Gerardo Villagra.

Además la autoridad agregó, “podemos dar cuenta de este compromiso adquirido, que evaluamos muy positivamente y la ciudadanía ha recogido con mucho agrado, ya que era una necesidad y un requerimiento que los vecinos y vecinas nos hacían cada día”.

Las obras son financiadas con recursos del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y ejecutado por Serviu Maule.

“Nosotros podemos ver en el sector céntrico, que tenemos 14 calles intervenidas, yo creo que en Cauquenes es notoria esta obra y como ha mejorado la calidad de vida de las personas que transitan por estos sectores, ya que hoy cuentan con una vereda expedita y de tránsito al público”, puntualizó Carla Álvarez.



SATISFACCIÓN DE LOS CAUQUENINOS

Los vecinos de la comuna de Cauquenes agradecieron las obras que se están ejecutando, ya que no se habían reparado luego de ser fuertemente afectadas por el terremoto de 2010, explicaron usuarios de estas vías peatonales.

Johana Espinoza es vecina de la calle Yungay y agradece los trabajos que se llevan a cabo, “acá en el sector hay poca gente joven, entonces transitar acá se hacía tortuoso para las personas, y ahora será más fácil que ellos se trasladen, yo feliz por mis vecinos y por todos los transeúntes de este sector”.

“Ojala que todas las calles de Cauquenes queden pavimentadas y con sus veredas como corresponde, estaban en muy malas condiciones, así que me alegro que se estén arreglando las veredas, esto principalmente por los adultos mayores, pero además porque se hermosea nuestra ciudad”, concluyó José Espinoza, Cauquenino.