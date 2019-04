Editorial 04-04-2019

Más inclusión

“Nunca más solos” es el lema que une a las familias en la lucha por alcanzar la plena inclusión de las personas con autismo. Por tercer año consecutivo, la Cámara de Diputados conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre esta condición.

Esta vez, el llamado más fuerte hacia las autoridades políticas fue la necesidad de avanzar en el derecho a la educación, dejando de lado a las personas con discapacidad, con la justificación de que los colegios no se pueden hacer cargo porque no están preparados.

Desde Autismo Chile y otras organizaciones ligadas a la discapacidad es que las escuelas nunca van a estar preparadas si es que no empiezan a incluir. La inclusión es un proceso que se aprende haciendo. No es algo que se aprende por libro, por lo tanto, incluir se aprende incluyendo

Sin bien se valoraron los avances en torno a las propuestas legislativas que favorecen la inclusión y eliminan al autismo como una discapacidad, también se reconoce que aún queda mucha tarea pendiente.

El diagnóstico precoz es una necesidad. La incorporación de fonoaudiólogos en el estamento público a través de los consultorios, también hay que abordarla prontamente, tal como lo indican los legisladores.

Sin duda, hay un llamado al Ejecutivo, sobre todo al Ministerio de Salud y a las autoridades responsables de aplicar políticas públicas para hacer que esa inclusión que suena bonita en el discurso sea patente.