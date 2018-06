Crónica 12-06-2018

Más médicos especialistas inician su formación en la UCM

Grupo de 20 médicos en el programa Becas Maule I y becas ministeriales.

Contentos con el impacto que ha generado en el sistema de salud regional la formación de médicos especialistas en y para el Maule se encuentran las autoridades locales. Positivo balance compartido en la bienvenida de un nuevo grupo de 20 médicos que inician su proceso formativo de especialidad -por tres años- y que forman parte de la última generación del programa Becas Maule I y la primera de becas ministeriales.

“Son una generación muy relevante, porque nos ayudan a construir historia, estamos comprometidos con ustedes para formar especialistas de calidad, queremos felicitarlos y agradecerles por confiar en nosotros, por tener el apego a la región y formar parte del crecimiento de ella, ningún logro sería posible sin ustedes”, comenzó destacando la Dra. Lorena Pérez directora Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM).

En el Hospital Regional de Talca (HRT) se celebró este importante hito que permite estar más cerca de la meta fijada por el programa Becas Maule, que es formar a 100 nuevos especialistas para la región, acortando así la brecha de este tipo de profesionales de salud gracias al apoyo y colaboración estratégica entre el Gobierno Regional del Maule, la Universidad Católica del Maule, el Servicio de Salud del Maule y el propio HRT.

Asimismo, el Dr. Alfredo Donoso, director del HRT, agregó que “La región del Maule pareciera no ser atractiva, pero lo cierto es que quien está más de dos años acá, no se va nunca más, es maravillosa para vivir. Deseo que su estadía sea lo más placentera posible, el esfuerzo es mucho, la vida del becado es dura, solo les pedimos que la característica que más necesitamos de ustedes es el compromiso con la región, la cual funciona en Red y cada vez mejora más este sistema”, recalcó.

ENTUSIASMO Y COMPROMISO

Andrea San Pedro, valoró ingresar a la especialidad de Cirugía General de Becas Maule, puesto que se tituló en la UCM y ha vivido toda su vida en Talca.

“Poder aportar a la región como médico especialista será muy importante. Lamentablemente no me toca devolver en Talca, que es lo que me hubiese gustado, pero lo haré en Linares, que es una de las mejores opciones para hacer la devolución de beca, porque tendrá un nuevo hospital y feliz de quedarme en mi casa”, indicó.

Por su parte, Néstor Millán, quien estudiará la especialidad de Obstetricia y Ginecología, enfatizó que “Como extranjero me ha tocado vivir todo el proceso para adquirir una beca, en este caso Becas Maule, conociendo la realidad de atención primaria de salud, estar frente a frente a lo que ocurre en el país, teniendo claro que en el Maule hay una gran necesidad de especialistas”, señaló, agregando que “Es una oportunidad que se da no solo para los médicos y la región, sino que es una política que influye en el bienestar de Chile y gracias a la UCM que nos la otorga”, concluyó Millán.

ALENTADOR PANORAMA

“En futuro próximo iniciaremos un nuevo programa, que dará fruto a 300 especialistas más en el programa Becas Maule II”, adelantó también la Dra. Lorena Pérez, profesionales con destino a los hospitales no solo de Talca, sino también de Curicó, Linares, San Javier, Constitución, Cauquenes, Parral, Molina, entre otros nuevos recintos en vía de construcción.

Cabe consignar que estos residentes formarán parte de los actuales ocho programas de especialidades existentes en la UCM; Cirugía General; Pediatría General; Obstetricia y Ginecología; Medicina Interna; Anestesiología y Reanimación; Anatomía Patológica; Ortopedia y Traumatología; y Psiquiatría.