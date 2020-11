Social 27-11-2020

Más mujeres en ingeniería: UTalca apuesta por una admisión especial que no prioriza la Prueba de Transición



Para acceder al beneficio no se ponderará el puntaje de la prueba de admisión y solo se exigirá promedio de los test de Matemática y Lenguaje de 500 puntos.



Con toda la fuerza y empeño, Ingrid Morales -alumna de quinto año de la carrera de Ingeniería Civil Mecatrónica de la Universidad de Talca- está próxima a realizar su práctica profesional, y eso la mantiene muy contenta, ya que podrá ejecutar lo que aprendió en sus estudios y dar un paso más hacia el profesionalismo.

En ese afán, la Universidad de Talca, creó el 2019 un programa de admisión especial para niñas de educación media, interesadas en el área. “Ingenieras para el mundo” es el nombre de este programa prioritario de acceso a la educación superior que tiene como foco equiparar las posibilidades para aquellas niñas con alma de ingenieras.

“Diversos estudios nacionales e internacionales constatan que las mujeres tienen mayores niveles de ansiedad y menor seguridad en sus capacidades en matemáticas que los hombres, lo que hace que las pruebas competitivas se encuentren sesgadas a favor de sus compañeros, y no reflejen necesariamente sus capacidades”, comentó la académica de la Universidad de Talca y coordinadora del programa, Karin Saavedra.

La profesora explicó que este proyecto valora el desempeño de las alumnas durante la enseñanza media y su participación en actividades extraprogramáticas relacionadas a ciencias, tecnologías, liderazgo y responsabilidad social, más allá del puntaje que puedan obtener en la Prueba de Transición.

POSTULACIÓN

Quienes quieran postular al programa, tienen plazo hasta el 4 de diciembre para llenar la documentación online en el sitio web http://admisión.utalca.cl , donde pueden encontrar información detallada de los requisitos y los documentos necesarios para una postulación efectiva.

El programa permite postular directamente a una de las nueve carreras que dicta la Facultad de Ingeniería de la UTalca, en sus campus Curicó y Talca. En cada una de ellas se escogerán a tres postulantes, quienes sabrán previo a la Prueba de Transición si están seleccionadas. “El puntaje de esta prueba no será ponderado, únicamente se requiere un mínimo de 500 puntos como promedio entre las pruebas de Matemática y de Lenguaje”, precisó Saavedra.