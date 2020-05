Opinión 14-05-2020

Más mujeres en matemáticas



El 12 de mayo se ha celebrado tradicionalmente el día de las Enfermeras por el nacimiento de Florence Nightingale en 1820. Asimismo, recientemente, desde el 12 de mayo del 2019, la Unesco declaró que este día se celebra a las mujeres en matemáticas por la ocasión del nacimiento de Maryam Mirzakhani en Irán en 1977.

Este día es especial para las matemáticas, porque nació Maryam Mirzakhani, la primera mujer en recibir el máximo reconocimiento en matemáticas, algo así como el nobel. Este premio es entregado al matemático joven (menor de 40 años) que haya realizado importantes aportes al conocimiento matemático.

En el año 2014, Maryam se transforma en la primera mujer en recibir este reconocimiento, desde 1933. Penosamente, Maryam muere repentinamente en el año 2016, por lo que el mundo de las matemáticas pierde a una importante y joven exponente. Esto impactó al mundo de las matemáticas, por lo que, en su congreso mundial del 2018, se decide que en la fecha de su nacimiento se celebrará a las mujeres en matemáticas desde el año siguiente.

Podríamos afirmar a primera vista que estas efemérides están desconectadas, pero sorprendentemente no es así ¿Por qué? Florence Nightingale no solo era una enfermera escritora, era una estadística, es decir una matemática!

Florence era una modeladora matemática! Introdujo las representaciones gráficas en epidemiología y si analizamos el contexto actual de COVID19, sus aportes a la epidemiología, a la matemática y a la enfermería siguen siendo utilizados y están más vigentes que nunca. Así, que hoy conmemoramos a dos matemáticas destacadas, que realizaron aportes muy distintos a la matemática, pero que impactaron y trascendieron en la historia.

Los ejemplos anteriores, corresponden a mujeres que realizaron aportes sustantivos tanto en la matemática, como en otras áreas del conocimiento. Históricamente, las mujeres han sido cruciales para avanzar como humanidad y han participado activamente en la construcción del conocimiento, tanto en su aplicación, como en el desarrollo de nuevas teorías. Sin embargo, sus aportes han sido históricamente invisibilizados, relevando su aporte solo en el cuidado y/o en la crianza, en el ámbito de lo privado.

¿Por qué todo el mundo reconoce a Florence por su aporte en el desarrollo la enfermería, y no por su aporte a la epidemiología matemática y a la aplicación de la estadística en la enfermería?

Creo que es una pregunta que tiene muchas respuestas, y que no necesariamente hay una responsabilidad personal de esto, sin embargo, resulta fundamental no seguir repitiendo este patrón y hacer que muchas más mujeres puedan comprender las matemáticas y participen activamente en la resolución de los problemas que en su entorno aparezcan.

La baja participación femenina en las carreras matemáticas y afines es histórica y es un fenómeno mundial. Existen investigaciones en esta temática y resulta realmente un desafío científico determinar cuáles son las reales causales de esta problemática.

La conmemoración del 12 de mayo, resulta clave para fomentar que más mujeres elijan estudiar matemáticas o carreras afines. Por eso, hoy celebramos, ¡porque queremos y necesitamos más mujeres en matemáticas!!! Y sí, las mujeres sí somos buenas para las matemáticas…que eso quede claro!!!!!



(Dra. Karina Vilches Ponce, directora de Postgrado de la Universidad Católica del Maule)