Deporte 10-09-2019

Más punteros que nunca: Albirrojos vencieron al colista y se alejaron de sus más cercanos perseguidores

- Ahora recibirán a Unión Compañías este sábado a las 17:00 horas

Fue un partido muy complicado sobre todo en los primeros minutos. En una cancha chica sintética que siempre le presenta algún tipo de inconvenientes a los dirigidos por Luis Pérez Franco, y con una defensa que se equivocaba en el despeje del balón, además de una delantera que, en el primer tiempo, se farreó una gran cantidad de oportunidades frente al pórtico de Ferroviarios.

Digamos que Deportes Linares otra vez fue local. Cerca de 250 hinchas llegaron hasta el estadio de Nogales, en Estación Central, para ver el triunfo con overol del líder de la competencia, que ahora amplió su ventaja a tres puntos de Trasandino y Salamanca.

Tras un comienzo llenos de dudas que casi se transforma en tanto para Ferro, luego de una mala salida del portero David Pérez, cuando se jugaban los 13 minutos de partido, Ronaldo Correa fue el que alejó el peligro. Una de las más claras para el “depo”, fue una habilitación de Bryan Núñez, quien dejó solo frente al pórtico a su compañero Bryan Portdflitt que desaprovechó en forma increíble, pero tendría su revancha en la segunda etapa.

Luego al minuto 35, un disparo del “bíblico” Aarón Araya que sacó pintura a los tubos del portero local. Seguía buscando el cuadro de Linares, hasta los tiros de esquina causaban peligro en la defensa de Ferroviarios, fueron tres cabezazos que tuvo el capitán Bastián Irribarra y que pasaron muy cerca del pórtico. Las dos últimas ocasiones llegarían en los pies de Núñez y Portdflitt. Termina la primera etapa con el 0 a 0, con los albirrojos que trataron de quebrar la paridad, pero, no lo consiguieron.

COMPLEMENTO

La reanudación fue muy similar a lo que se observó en el primer tiempo, con Ferroviarios buscando el tanto. Claro que a los 57, llegaría el centro de Ronaldo Correa, al área de Ferro, trata de amortiguar el balón Núñez y aparece ahora sí para liquidar con un toque suave y esquinado el jugador Portdflitt , para provocar la alegría en las gargantas de los linarenses que se abrazaron para gritar a todo pulmón el gol de los albirrojos.

A los 63, minutos abandonó Bryan Núñez, para que ingresara Cristian Monsalve, que tuvo la primera ocasión en una jugada personal, que no pudo finiquitar bien por una posición de adelanto. Al minuto 72, nuevamente Luis Pérez Franco, mueve la pizarra, ingresó Sebastián Orellana por Aarón Araya.

Corría el minuto 79 y falta al jugador Orellana. El juez marcó el tiro libre que fue ejecutado por Oyarzo, balón que controla Correa en el área, levantó la vista y toca para Orellana, quien se despachó un violento remate que besó los cáñamos del arco de Araya, para decretar la segunda conquista para los linarenses. Al filo del partido llegaría una falta de un jugador albirrojo, tiro libre para Ferroviarios que ejecutó en forma brillante Poblete para descontar para los locales que a pesar del descuento no pudieron cambiar la historia del partido y más aún su destino, puesto que con esta derrota regresaron a la Tercera B.

REACCIONES

Para Bryan Portdflitt, fue un partido muy complicado: “daba la sensación que no eran los colistas, porque corrían a todos los balones. Lo habíamos conversado con los compañeros, teníamos que aprovechar los resultados y ganar este partido. Agradecer a la hinchada que nos ha acompañado y ya falta poco para lograr el objetivo”.

Sebastián Orellana, coincidió con su compañero que fue un encuentro muy difícil: “nos esforzamos y logramos conseguir este triunfo que es muy importante para nuestras pretensiones. Hoy fuimos locales con una tremenda hinchada que llegó para darnos su apoyo”.

Finalmente, el técnico albirrojo, Luis Pérez, dijo que todos los equipos se preparan para entregar lo mejor en la cancha: “el primer tiempo nos perdimos 4 a 5 goles. Nos costó mucho, sobre todo en el primer tiempo. Pero en la segunda etapa marcamos los goles, aunque ellos también propusieron. Nos quedamos con estos tres puntos que nos permiten seguir liderando la tabla. Agradecer a la hinchada por su apoyo”.

TABAL DE POSICIONES

Cumplida la fecha 24 , faltando 6 para el término del campeonato , Deportes Linares, continúa como líder exclusivo con 45 puntos (+21) ; Trasandino, 42 (+18); Salamanca, 42 ( +9) ; Concepción, 40 (+9) ; Provincial Ovalle, 38 (+14) ; Limache, 36 (+12) ; Rengo, 34 (+5) ; Rancagua Sur, 33 (+2) ; Municipal Santiago, 31 (+2) ; Mejillones, 26 ( -8); Osorno,24 (-17) ; Unión Compañía, 23 ( -7) ; Pilmahue, 21 ( -10) ; Real San Joaquín, 19 (-6) ; Ferroviarios, 6 (-44) .

ESTE SABADO

El partido frente a Unión Compañías se jugará este sábado a las 17:00 horas y de preliminar se disputará a las 15:00 horas la final de la llave sur en Copa de Campeones sub 13, entre la AFAL y la Villa San Agustín de Talca. (Fotos Matilde Carrasco).



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo