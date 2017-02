Opinión 05-02-2017

Máscaras Humanas

( Vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscaras) K. Gibrán.

Hay una virtud, si podemos llamarla así que, consiste en leer cuanto le llegue a sus manos, sea por interés de acrecentar su bagaje cultural o por simple curiosidad .Creo que es por lo último, lo que personalmente me incita a leer la revista virtual judía llamada “ Aish latino”. En ella, leí tiempo atrás de Sara Debbie Gulfraund un art. titulado “ Quítate las máscaras”.

Como una forma de entender mejor lo leído ,recurrí a averiguar algo sobre el teatro clásico griego, materia a que les invito a recordar ,por ser de sumo interés. El teatro griego , floreció entre los siglos 550 y 220 a.c. En él solo podían actuar hombres y niños y además usaban máscaras que les cubrían la cabeza y facciones del rostro .Tenían pelo, orejas y barba .Las usaban los actores para que pudieran semejarse físicamente al personaje que representaban .Esos disfraces, al comienzo eran hechos de corteza de árboles, luego de cuero forrado con tela y por último se hicieron de marfil o de madera para que tuvieran consistencia y texturas más reales.

Gracias a las máscaras los actores podían interpretar varios papeles .Le sugiero que lea por su cuenta algo sobre los 3 tipos de funciones en el teatro griego ( Tragedias – Comedia y Drama Satírico)……

Ahora creo que ya estamos en condiciones en entrar en materia ,según el enunciado en el título “ Máscaras humanas”.. La autora empieza invitándonos a que por un día, simulemos no estar estresados, no tener dolor ni confusión .Por un día simulemos que podemos tener paz, reir sin burlarse y beber sin excederse en la libación .Por un día simulemos no poder distinguir entre negro y blanco .Entre quienes somos y quienes pensábamos que seríamos.

Por un día, quitémonos la máscara que esconde nuestro rostro y que hace disimular lo que < en verdad pensamos>

A continuación Sara Debbie describe cuatro tipos de máscaras que, comúnmente todos alguna vez llevamos y del cómo podemos sacarla a través de un método judío llamado Purim que usa dicha religión. Comienza explicando sobre lo que ella denomina “ Máscara de auto- confinamiento” Dice que muchos la usan como una manera de evitar sufrimientos o por miedo a resultar heridos .Así evitan dichos individuos a ser dependientes, no usar cosas e incluso a desconectarse de los demás, optando por quedarse solos.

Dice que estas personas desconocen con su actitud que todos, unos más otros menos, nos necesitamos. Que ninguno puede ser feliz y exitoso sin su familia, amigos y comunidad. Preguntémonos ¿ qué habrá que hacer al respecto? Muy sencillo “ quitarse la máscara defensiva y ponerse un rostro que No tema conectarse ni ser vulnerable, con todos ,incluso con aquellos que alguna vez nos hirieron .

-Máscara de estar ocupados: esta se las colocan todos aquellos que dicen estar ocupados en todo instante, sea haciendo mandados en tareas hogareñas o en el mismo trabajo .Estos están pendientes de su celular, de los mails, radio televisión .Este tipo de máscara distrae a estos personajes, pues en verdad, la vida diaria es frenética y difícil de enfocarse a solo una cosa a la vez. El consejo del como poder dejar este tipo de máscara de “ocupados” consiste en postergar mandados y tareas para otro día u otra ocasión .Habrá pues que, tratar de trascender los límites de nuestros días normales. En ir más allá de las distracciones diarias, conviviendo más con la familia y amigos. Conversando con otros sobre temas de interés, de trascendencia y poniendo siempre un rostro abierto para contemplar la belleza que tienen las otras personas, con las que convivimos en los demás espacios.

-Mascara de materialismo: Recuerde Ud. que siempre en nuestras columnas hemos hecho notar que poco a poco hemos perdido la vida espiritual y que el materialismo, hoy más que antes, caracteriza a esta sociedad consumista, perdiendo en consecuencia valores y virtudes que caracterizaban al ser humano de antaño .Por lo mismo, muchas veces usamos máscaras que solo se identifican con nuestro cuerpo, con lo superficial, con los objetos .Todo lo anterior nos angosta la visión y bloquea nuestro camino.

Pero en verdad No hay necesidad de limitar los placeres físicos, como dice el refrán :” si hay que comer ,se come, si hay que tomar, se toma” pero, hay que hacerlo con moderación .Esta más cara de materialismo habrá que quitársela para agradecer la oportunidad que nos brinda la vida de estar felices, sin privaciones materiales y gozando de poder vivir holgadamente ( aunque sean solo algunos ,digo yo)….

-Máscara de duda: Muchas veces la vida nos presenta desafíos e incertidumbres, haciéndonos parecer que en verdad, la vida No tiene sentido .Por lo que algunos, se ponen la máscara de duda, de desconexión con la realidad .Para evitar esta máscara, solo habrá que ponerse rostros vivos, llenos de fé y esperanza, en la exquisita interconexión entre cada persona y eventos del diario vivir.

Termina esta pensadora judía aconsejando que “ por un día trabajemos por ver como todo lo que parece casual, es una realidad elegible” .Como aquello que pareciera tan doloroso en un momento nos condujo a lugares al que jamás habríamos llegado de otro modo .Simulemos por un día que leemos la historia de nuestra vida en voz alta y No nos avergoncemos de nosotros mismos, de oír nuestros secretos, de quitarnos la máscara que nos bloquea de todo lo que es real.

En el fondo ,pienso yo, nadie debe usar una máscara, todos debemos ser como somos en realidad .Acuérdese amigo lector , que siempre, desde ahora, habremos de tener presente que cuando uno lleva tanto tiempo una máscara, no puede olvidarse de quien ES debajo de ella.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista