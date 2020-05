Social 02-05-2020

Mascarilla 19: Lanzan protocolo de apoyo contra la violencia hacia la Mujer en el Maule



La iniciativa busca enfrentar la violencia intrafamiliar que viven muchas mujeres durante la pandemia que enfrenta el país y el mundo, y así resguardar su seguridad e integridad física y/o psicológica.

Una palabra clave y una medida que busca salvar vidas de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, de eso se trata la campaña “Mascarilla 19” que fue lanzada en la Región del Maule, para dar a conocer a la ciudadanía su funcionamiento y los protocolos que se siguen una vez que se activa.

La iniciativa impulsada en tiempos de cuarentena y liderada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tiene como objetivo proteger a mujeres que se encuentren en situación de riesgo o que tengan en peligro su integridad física, psicológica y/o sexual en su entorno familiar o en la calle para obtener apoyo mediante el simple hecho de acercarse a la farmacia más cercana y mencionar “Mascarilla 19” al farmacéutico presente.

Así es como en el Maule, los encargados de las carteras de Mujer y Gobierno, acompañados por Sernameg, potenciaron el mensaje en la región para realizar un llamado social e incentivar a las mujeres a tomar el apoyo.

Son más de 4 mil farmacias a nivel nacional que se han sumado a la iniciativa y “cada mujer que está viviendo alguna situación de violencia, se sienta humillada, está agredida o se siente incómoda, puede acercarse a una farmacia y solo utilizando la palabra clave, Mascarilla19”, destacó Andrea Obrador, Secretaria Regional Ministerial de Mujer y Equidad de Género. Así también realizó un llamado, ya que espera que “se sumen todas las farmacias que existan en toda la Región del Maule. No queremos que nadie se quede atrás y queremos darle las mismas oportunidades a todos los sectores rurales y urbanos de nuestra región”.

En cuanto a su eficacia, la medida ha tenido éxito en países como España y Argentina ha tenido mucho éxito, además de generar conciencia social y sensibilizar frente a los actos de violencia.

Ante esto el Vocero de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda, destacó que “tenemos que pedirle a la ciudadanía en su conjunto que nos apoye. Nosotros queremos erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y es por eso que hemos buscado instancias para que las mujeres puedan recibir orientación, puedan también evidenciar los casos de violencia que puedan estar viviendo y poder actuar con todo el aparataje público que nosotros disponemos”. Así también agregó que “no solamente necesitamos y requerimos de la Seremi de la Mujer en la Región del Maule, de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género en Chile, sino que también necesitamos el trabajo de todos”.

¿Cómo se activa? Las mujeres se deben acercar a sus farmacias más cercanas, según su residencia, y mencionar la palabra clave “Mascarilla 19”, automáticamente el farmacéutico (quien cumplirá exclusivamente un rol de canalizador) sabrá que se trata de una situación de violencia, por lo que solicitará datos de contactos. Posteriormente la mujer será contactada por expertos en violencia. En casos más graves, será contactada con el fono 149 de Carabineros. Ahí, la persona podrá ser derivada a Carabineros de Chile o recibir una atención psicológica más inmediata.

Por su parte, respecto al proceso en la región, María Paz Valdés, encargada regional de prevención de Sernameg, señaló que “desde el servicio estamos apoyando todas estas iniciativas que han lanzado en el último tiempo y dado el confinamiento sabemos que aumentan las tácticas y el ejercicio de poder y control en las relaciones de pareja en la cuarentena”.

Recordemos que no es la única medida ya que según lo destacado por la encargada de prevención, se encuentran activas tres iniciativas adicionales tales como: “La violencia no entra en esta comunidad” que es una campaña dirigida a los edificios u ámbito comunitario, donde los vecinos y vecinas se pueden sumar para detener la violencia en su barrio; “Hazlo por ellas“ y el WhatsApp +56 9 9700 7000, línea directa de comunicación instantánea y privada que permite múltiples conversaciones para ayudar a víctimas de violencia.

“Tienen que saber que todas las derivaciones al fono 1455, WhatsApp o derivaciones que se hagan desde la farmacia van a llegar a los Centros de la Mujer que tiene el servicio y ahí vamos a brindarle el apoyo legal o psicológico a todas las víctimas” concluyó Valdés.