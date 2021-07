Social 08-07-2021

Mascarillas: lo más importante es el ajuste, el tiempo de uso y el tamaño según el rostro



Experta advierte que más allá del tipo de mascarilla si esta no cubre nariz y boca, simplemente, no servirá. Usarla cuando ya está húmeda tampoco permitirá que haga su trabajo de filtración. Conozca más recomendaciones respecto al uso adecuado de la mascarilla.

Más o menos sofisticadas, con filtros especiales, desechable o de tela, son numerosas las opciones en el mercado y aunque con la llegada de la variante Delta a Chile muchos se volcaron a comprar mascarillas mucho más costosas, lo cierto es que si no se usan adecuadamente de nada sirven.

Mariana Herrera, académica de Enfermería de la Universidad Católica del Maule (UCM) explica en qué fijarse para hacer un correcto uso de estos elementos que ya son de uso habitual: “los puntos fundamentales son tres: la filtración, la respirabilidad y el ajuste porque es muy importante que quede muy bien colocada sobre nariz y boca”.

En el caso de usar las de tipo desechable que llevan son moldeables en la zona de la nariz, lo primero que se debe realizar al ocuparlas es ajustarlas en esa zona para luego llevar los elásticos a las orejas y cubrir completamente la boca.

“Vemos muchas personas que usan la mascarilla únicamente tapándose la boca, eso no sirve de nada”, recalca la académica.

A LA HORA DE COMPRAR Y TIEMPO DE USO

“Debemos fijarnos cómo viene la mascarilla en su envase, no sirve si en la calle me venden la mascarilla suelta, estas deben estar completamente selladas y ese es uno de los indicadores de calidad”, advierte Mariana Herrera.

¿Por qué es tan relevante que estén selladas? Porque si la mascarilla absorbe humedad el ambiente no cumplirá su función de filtrar partículas.

Por ello, es fundamental cambiar la mascarilla cuando esté húmeda y tener presente los tiempos máximos de uso.

“Según las indicaciones de los investigadores, el tiempo máximo de uso es de 3 horas, siempre considerando que, si la mascarilla se humedeció o se rompió, no puedo esperar las tres horas y debo realizar el cambio inmediatamente. Una mascarilla húmeda no filtra y, por tanto, no sirve”.

¿ES NECESARIO UNA MASCARILLA SOFISTICADA?

Herrera enfatiza que “podemos usar la mascarilla más sofisticada, pero si no está acoplada al a cara o no se ajusta al tamaño de la cara como en el caso de los niños, la mascarilla no va a servir”.

“En base a los expertos e investigadores que han evaluado la calidad de los distintos tipos de mascarilla, la N95 está recomendado para uso dentro de los servicios sanitarios y dentro de actividades mineras. La ciudadanía puede usar la mascarilla que tenga disponible para ir a trabajar o estar con personas en ambientes cerrados, pero es absolutamente relevante el ajuste y el cambio de la misma cuando se humedezca”.

Además, se debe tener en cuenta que no se debe tocar la mascarilla pues esa parte está expuesta al ambiente y provocará que las manos se contaminen.