Nacional 10-10-2021

Mascarillas por todo 2022 y fusión con la vacuna de influenza: Proyecciones de Salud y expertos para enfrentar al covid-19

Desde que se incorporó su uso masivo en Chile, en abril de 2020, la mascarilla no ha dejado de utilizarse, ni siquiera en los momentos en que la pandemia ha tenido sus mejores indicadores o con el avance de la vacunación. En varias oportunidades, las autoridades de Salud han señalado que no está previsto retirar esta medida. "La población tiene que tener la conciencia clara de que no puede abandonar la mascarilla", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, en un balance en junio de este año. Esto, en alusión a países como Francia y España que pusieron fin al uso obligatorio de este elemento y se enfrentaron a rebrotes.

Y la medida en este lado del mundo seguirá al menos por todo el próximo año según las proyecciones de expertos, supeditado al avance de la inoculación y el control del covid-19 en los otros países, sobre todo frente a la aparición de nuevas variantes. "Creo que al menos durante el 2022 vamos a continuar con uso de mascarillas, probablemente en retirada progresiva según avances en los porcentajes de vacunación, especialmente en los grupos de edad más jóvenes y los refuerzos de los ya vacunados, que han demostrado potenciar de forma importante la inmunidad", dijo a El Mercurio de Antofagasta el infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Magallanes, Rodrigo Muñoz. Por su parte, el doctor en microbiología e investigador del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, Sebastián Reyes, dijo al citado medio que será clave seguir manteniendo prudencia y el autocuidado. En esa línea, recuerda lo que pasó en otros países donde levantaron la medida como "un gran error que llevó a un aumento de casos positivos". "Si bien gracias a las vacunas no tuvieron un aumento tan grande en la mortalidad, saturaron los sistemas de salud. El nuestro se expandió en un 400% y hoy está retrocediendo para volver a una situación más normal, pero si tenemos un explosivo aumento de casos, podríamos volver a una situación crítica", apuntó.