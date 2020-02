Deporte 06-02-2020

Masiva asistencia a primer Cross Country de 2020

Llegaron atletas de las Regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Mindep-IND invierte más de 13 millones de pesos en el atletismo y para atletismo.

Unos 120 deportistas desde Nancagua-por el norte-, hasta Concepción-por el sur-, participaron del Primer Cross Country de la temporada desarrollado en esta capital regional.

El evento fue organizado por el Club Deportivo Truenos de Talca y amigos del Atletismo, con apoyo del Mindep-IND que facilitó las dependencias del Estadio Fiscal sin costo alguno.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy contenta con el interés que tuvo este Cross Country, en donde se aprovechó la infraestructura del Estadio Fiscal y el entorno para realizar un circuito que fue en ascenso se acuerdo a las categorías de los participantes. Por la alta temperatura, se tomaron los resguardos correspondientes con puntos de hidratación permitiendo que todos los atletas completaran sus respectivos recorridos”, indicó la máxima autoridad del deporte regional.

Los participantes se reunieron en el acceso norte del Estadio Fiscal desde donde se trazó el circuito por Avenida Circunvalación Poniente, 4 Norte con Alameda Bernardo O´Higgins y retorno.

También se utilizó los pasillos interiores tanto de tribunas como de galerías del recinto deportivo.

Los atletas cubrieron distancias de 200m, 300m, 1.200m, 1.800m, 2.400m y 3.000m, distribuidos en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, adultos y máster A, B, C y D.

Al respecto, el Coordinador del evento, Juan Gabriel Landeros señaló “por tratarse de la primera actividad competitiva del año, excelente, ya que cuando entramos al período escolar y universitario, es mayor la cantidad de deportistas que se presentan. Es muy positivo porque llegaron gran cantidad de atletas federados y atletas runner que participan durante el año en sus competencias. El Cross Country es una prueba clásica y complementaria al atletismo de pista. Estamos en pre temporada, en donde los atletas realizan cerro, musculación y kilometraje, lo que ayuda mucho al período de preparación para el año”.

Esta vez hubo una exigencia especial para los participantes, por cuanto recorrieron el perímetro completo de las tribunas y galerías del Estadio Fiscal, pasando por escalinatas de cemento, además de suaves subidas y bajadas.

Mindep-IND invierte en recurso humano del atletismo y para atletismo, 13 millones 200 mil pesos, quedando la implementación deportiva sujeta a los requerimientos de los técnicos.