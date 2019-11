Social 12-11-2019

Masivo encuentro intercomunal del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar

El Programa Mujeres Jefas de Hogar apoya en el año a 2.380 mujeres jefas de hogar trabajadoras de perfil dependiente y por cuenta propia y territorialmente se ejecuta anualmente en 25 de las 30 municipalidades de la región del Maule.

Con el objetivo de compartir experiencias, generar espacios de convivencia y conocer la evaluación sobre la implementación y ejecución comunal del programa, cerca de 100 usuarias jefas de hogar, se reunieron en la localidad de Curanipe para intervenir en el encuentro intercomunal que convocó el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a través de su dirección regional.

Desde sus inicios del Programa Jefas de Hogar realiza anualmente encuentros comunales donde las participantes pueden conversar sobre sus vidas, valorar sus logros, poner en común los obstáculos con que se han encontrado y se encuentran para llevar adelante sus proyectos y también compartir sus sueños y esperanzas por un futuro mejor.

En la ocasión, la directora regional de SERNAMEG, Sandra Ulloa, explicó que la retroalimentación que recibe el programa en estos espacios es un valioso insumo para mejorar nuestra gestión futura.

Luego destacó la alta representación de mujeres que se dieron cita en la “hostería Curanipe”, indicando que “eso nos deja muy contentas porque han manifestado estar satisfechas con el programa y los resultados que han obtenido durante el año, además todas están deseosas de incorporarse al mundo del trabajo”.

De hecho, este año el Programa, que prepara mujeres para una búsqueda de empleo, ya tuvo un giro hacía la inserción laboral efectiva y mejoramiento de negocio, como es el caso de Ana Contreras, artesana de Cauquenes, quien llamó a las mujeres a aprovechar estas oportunidades: “Este programa ha sido un plus para mí porque he podido aprovechar las oportunidades. Soy de un sector rural con muy pocas oportunidades pero nada es imposible, todo lo podemos hacer”, dijo esta emprendedora en telares.

Por su parte, Luisa Tapia de la comuna de Parral, consideró que el programa le ha dado las herramientas necesarias para contar con redes de apoyo “lo que agradecemos para salir adelante. Los beneficios son muchos, hay que aprovecharlos no más”, concluyó.

También participó Susana López Carreño, profesional motivadora, que expuso el taller “el poder de las palabras” y las instó a seguir creciendo: “he visto el cambio que han logrado las mujeres y sobre todo en las ganas de seguir mejorando sus emprendimientos. Estoy agradecida que me hayan invitado para escuchar lo que piensan y yo motivarlas al iniciar sus experiencias de trabajo”, dijo.

En la jornada participaron representantes de las comunas de Cauquenes, Retiro, Chanco y Parral, concluyendo con exposiciones, plenario, evaluación y desafíos detectados por las mujeres del programa.