Social 09-02-2021

Masivo inicio de vacunación en Linares

Como ha sido una tradición, los adultos mayores nuevamente dieron el ejemplo a la hora de llegar a vacunarse a los distintos centros dispuestos por las autoridades en la comuna de Linares.



Desde primera hora este lunes, ya abiertas las puertas, comenzó la entrega de números para los segmentos predefinidos en esta oportunidad, lo que estuvo acompañado por la disposición de salas de espera post vacunación y la entrega de algunos alimentos considerando que muchos de los pacientes llegaron a primera hora para inyectarse las dosis.

“Estamos vacunando en el liceo bicentenario Valentín Letelier, con 200 números diarios; Instituto Politécnico con 200 números diarios también. Ambos lugares a contar de las 10 de la mañana, las puertas se abren a la comunidad a contar de las 9, pero el proceso inicia a las 10”, indicó el Alcalde Mario Meza.

El tercer punto de vacunación, son los sectores rurales y precordilleranos, en los cuales trabaja la unidad rural del Departamento Comunal de Salud, mientras que el cuarto punto corresponde a los vehículos móviles que están recorriendo toda la ciudad para vacunar a los adultos mayores postrados, y a aquellos que no están postrados, pero tienen alguna situación de dificultad para trasladarse o moverse.

“Puede venir un tercero que sea familiar y mayor de edad, a buscar el número de atención para no sobreexponer por tanto tiempo a nuestros adultos mayores. Evidentemente nosotros esperábamos una respuesta de la gente, pero no teníamos certeza de qué número, por una simple razón: no sabemos cuantos adultos mayores de nuestra ciudad tienen de 60 a 65 años, de 65 a 70, etc. No tenemos el número exacto, y, además, ese número, si llegase a existir, no sería proporcional diariamente a los grupos etarios. Es por esto, que hemos considerado, y va a ser una buena política, 200 número diarios. La ansiedad ante esta situación es normal, nuestros adultos mayores han estado mas de un año con esta pandemia realizando cuarentenas preventivas y tienen temor, queremos garantizar dignidad para ellos, ¿cómo? informando como corresponde, máximo 200 números diarios, en segundo lugar: los establecimientos están abiertos desde las 6 de la mañana, pero solo para el personal municipal; ya sea para sanitizar, resguardar la cadena de frio, para preparar el té, café, etc”.

Este proceso es universal y voluntario. Les solicitamos paciencia, la misma que han tenido durante un año, la cual ya se comienza a acabar una vez que se vacunen y se vayan con la tranquilidad.