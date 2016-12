Opinión 23-12-2016

MATA HARI

El 15 de octubre de 1917 una bella mujer saludaba con un beso a un batallón de fusilamiento de 12 soldados; luego, una sola bala alcanzó su corazón terminando con la vida de Margaretha Geertruida Zelle conocida dentro del mundo del espionaje como la agente H-21, pero era conocida por todos como Mata Hari.

Margaretha Geertruida Zelle nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, en los Países Bajos, en el seno de una familia de clase media. Su padre, a pesar de ser un humilde sombrerero, era conocido entre sus allegados como el “Barón”, por sus extravagantes delirios de grandeza. Fue matriculada en el colegio más caro de la ciudad y desde el primer día de clases fue objeto de las burlas de sus compañeras por su actitud fuera de lo común y más aún cuando su padre la envió en un elegante coche tirado por seis caballos adornados con cascabeles. La actitud de sus compañeras no pareció importarle a Margaretha quien a medida que crecía llamaba la atención por su belleza y dotes de seductora.

Cuando tenía 18 años respondió a un anuncio de prensa de un oficial holandés que pedía la mano de una mujer, para que sea su esposa y se casó cuando solo tenía 19 años y él casi 40. Tras el nacimiento de su única hija el matrimonio se trasladó a vivir a las Indias Orientales, específicamente a la Isla de Java, en donde Margaretha quedó impresionada por la cultura nativa la cual era muy erótica para la época. Tras la extraña muerte de su segundo hijo el cual supuestamente fue envenenado a manos de una niñera celosa de ella, el matrimonio empezó a deteriorarse, el hombre se sumergió en el alcohol y ella en la vida libidinosa de la cultura de java lo que le trajo como consecuencia perder la custodia de su hija.

Roto el matrimonio y sola, regresa a Europa, específicamente a París y tras un fallido intento de ser modelo, Margaretha inventó el personaje de Mata Hari o la “hija del amanecer”. A partir de 1905 comienza a pasearse por los principales salones de la Belle Epoque como bailarina exótica e inventa una historia en donde ella era una princesa de Java hija de una “gloriosa bayadera del templo de Kanda Swandi" presentándose en sus actuaciones como la misteriosa “Mata Hari, hermana de las ninfas, de las Ondinas, de las Walkirias y las Nàyades, creada por Indra para la perdición de los hombres”. Ejecutaba una danza espontánea e improvisada fruto de una mezcla de baile camboyano, danza hindú y cabaret, consiguiendo dejar al público hipnotizado. En un diario de la época se publicó; “Hasta ahora nadie se había atrevido a quedar así, sin velos bajo la mirada de los dioses. Mata Hari no solo baila con sus pies, sus brazos, sus ojos, su boca, sus uñas pintadas de rojo. Mata Hari actúa con sus músculos y su cuerpo entero”. Sus espectáculos se llenaban de público y consiguió tener un alto nivel de vida al ejercer como cortesana de lujo por los varones de la aristocracia de la época y al cabo de algunos años pasó a convertirse en un mito sexual, quizás el primero del siglo XX

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial Mata Hari se encontraba en Berlín y tuvo la mala suerte de ser amante del cónsul alemán en Amsterdam y jefe del espionaje de su país quien le propuso ser espía para Alemania con el nombre de Agente H-21. A cambio de grandes sumas de dinero, Mata Hari aceptó recabar información militar de Francia. Pero estando en París se contactó con el jefe del Servicio de Espionaje Francés, el capitán Ladoux convirtiéndose en ese momento en una doble agente.

Mata Hari nunca tuvo miedo de las consecuencias de trabajar para ambos bandos, al parecer no se daba cuenta del peligro que corría siendo espía. Su orgullo y quizás un punto de inconsciencia la llevaron a pensar que sus amigos y amantes de las altas esferas nunca dejarían que le pasara nada. Pero no fue así. Cuando Francia empezó a sospechar de su doble actividad le puso una trampa demostrando su poca habilidad para esas funciones. Cuando la división francesa de contraespionaje consiguió descubrir que Mata Hari y el Agente H-21 eran la misma persona procedieron a su detención en una de sus estancias en París. Tras un juicio más que dudoso de un tribunal militar, los días 24 y 25 de julio de 1917, fue condenada a muerte.

La ejecución de Mata Hari está envuelta de misterio y datos no corroborados. Entre ellos que no aceptó taparse los ojos con una venda, que saludó al pelotón con un beso de despedida, que antes de ser fusilada se habría presentado con un abrigo de piel y al sacárselo quedó completamente desnuda frente al pelotón y en un acto de persuasión, llena de miedo y con una mirada de tristeza, habría comenzado a danzar. Lo cierto fue que hasta el último minuto creyó que sus poderosos amantes vendrían a su rescate, pero nadie acudió en su ayuda. Su cuerpo, que no fue reclamado por nadie, fue utilizado por los estudiantes de medicina, algo que se hacía normalmente con los ajusticiados. Sólo se salvó su cabeza, que fue embalsamada y expuesta en el Museo de Criminales de Francia hasta 1958, cuando un admirador fanático la robó para no ser devuelta jamás.

A cien años de su muerte hoy se sabe que fue utilizada como chivo expiatorio por los Alemanes quienes la habrían delatado al darse cuenta de su rol de doble agente francés, quienes por su parte tomaron la determinación de ajusticiarla solo para dar un mensaje “ejemplificador” a sus tropas que se encontraban inmersos en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Mata Hari murió clamando hasta el último momento su inocencia. Su muerte, sin embargo, dio paso al mito de una de las mujeres más enigmáticas de principios del siglo XX.