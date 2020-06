Opinión 03-06-2020

El embarazo en la adolescencia es un tema de preocupación en Chile y en la mayoría de los países en el mundo, por las consecuencias que puede tener en el desarrollo integral, la salud y el proyecto de vida de las jóvenes; además del impacto que puede provocar en su trayectoria escolar, participación laboral y potencial desarrollo de su autonomía.

Así, la maternidad adolescente implica mayores brechas hacia la autonomía física y económica de las mujeres al generar una creciente falta de oportunidades, debilitar sus perspectivas futuras de vida y disminuir sus posibilidades de continuar educándose, ya que las madres adolescentes tienen en promedio 2,5 años menos de educación que aquellas que no lo son, siendo más propensas a la deserción escolar y por ende, acceder a trabajos informales y mal remunerados. Por lo tanto, es fundamental que las jóvenes madres y gestantes cuenten con las redes de apoyo necesarias tanto a nivel familiar, social y/o institucional, que eviten que abandono del sistema educativo.

Actualmente, debido a la crisis por COVID-19, el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad cuenta con Talleres no presenciales (online) de Maternidad Adolescente, los cuales buscan contribuir a que las embarazadas y madres adolescentes de 14 a 19 años, reflexionen sobre su proyecto de vida, entregando conocimientos y herramientas que le permitan fortalecer su autoestima y tomar decisiones informadas, promoviendo la retención y/o reinserción escolar, la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de hijas/os y la prevención de embarazos no planeados y de infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida.

De esta manera, los talleres del programa plantean que el desarrollo de un proyecto de vida con enfoque de género y derechos, se vuelve fundamental para fortalecer la autonomía física de las adolescentes embarazadas o que son madres, ya que les dará la oportunidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, la corresponsabilidad de los cuidados de hijas e hijos, proyectarse en los estudios y también en el ámbito laboral.

Si requieres de mayor información, orientación, tienes dudas o comentarios, comunícate al número +56976767996 o al +56974622209, también puedes escribir al correo msmlinares2019@gmail.com



(Equipo Mujer, Sexualidad y Maternidad SernamEG- Ilustre Municipalidad de Linares)