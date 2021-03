Deporte 03-03-2021

Matías Arriagada aguarda por el calendario anual de competencias

*Destacado pedalero curicano viene de potenciar sus capacidades en el concentrado de Colombia y ahora, a la espera de que se programen torneos para el presente 2021.



El ciclismo es considerado un deporte estratégico en la Región del Maule.

La ciudad de Curicó es reconocida como “la cuna y capital del ciclismo nacional”, por cuanto niños y jóvenes llevan esta disciplina deportiva en el ADN.

La van heredando de generación en generación.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, “el ciclismo prestigia el deporte en la Región del Maule. Las principales selecciones nacionales en sus diferentes categorías se arman con deportistas de Curicó, en donde existe una cultura por practicarla desde niños. En el marco de Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016/2025, existe un lineamiento relacionado a la detección de valores hacia el alto rendimiento y es lo que trabajamos como Mindep-IND, en especial en esta disciplina, en donde el esfuerzo personal es fundamental para lograr éxitos deportivos”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Uno de los exponentes del ciclismo curicano es Matías Arriagada Pizarro.

Integrante del Club Unión Ciclista Internacional de Curicó y medallista panamericano, viene de competir en un Concentrado en Cali, Colombia, reservado para clase C2.

El deportista expresó su conformidad con lo que hizo en ese torneo internacional “quedé 5°. Llevo poco tiempo corriendo en pista, así que creo que mi actuación fue bastante buena. Con el mismo entrenamiento que teníamos, nos servía mucho para haber llegado bien a San Juan, pero esa competencia se suspendió”, indicó.

En efecto, para el presente verano estaba contemplado participar en la Vuelta de san Juan, pero la pandemia obligó a cancelar está reconocida prueba de ruta “lamentable porque faltaba poquito. Estábamos preparados, pero ante el Covid-19 no se puede hacer nada”.

Los planes que tenía Matías Arriagada para 2021, cambian a raíz de la caída es esta competencia “cambian harto, ya que no tenemos carreras en mente. Estamos entrenando solo para mantenernos. No hay agenda para este año”, subrayó el seleccionado nacional.

Los entrenamientos diarios se enfatizan mucho en ruta, lo que permite mantenerse activos esperando que se abra el calendario de eventos nacionales “con mis compañeros salimos a entrenar hacia los sectores de Quilvo-Romeral y Zapallar-Los Niches. Cuando estuvimos en cuarentena era complicado, ya que no alcanzamos a recorrerlo en 1 hora y media. Nos habría servido mucho ir a San Juan (Argentina), pero se canceló hasta el próximo año. Era 1 semana. Todos los días habríamos estado 5 horas arriba de la bicicleta”, concluyó Matías Arriagada.