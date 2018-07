Nacional 25-07-2018

Matías Oviedo desmiente a Fernanda Urrejola sobre casting de «16»: «No fue en sostén y calzón»

Matías Oviedo aseguró que Fernanda Urrejola no hizo el casting de «16» (2003) utilizando un sostén y calzón. El actor de «Verdades Ocultas», manifestó que compartió la audición de la teleserie de TVN junto a Urrejola, y que se había «sorprendido» cuando ella contó que había usado ropa íntima. En conversación con el programa #ConLasManosEnLaMasa de Vía X, Oviedo se refirió a las declaraciones que hizo la actriz de «Narcos: México» en mayo pasado a la revista Ya. En la oportunidad, Urrejola recordó: «El casting de ‘16’ lo hice en sostenes y calzones. Todas las mujeres lo hicimos así, ese era el casting y teníamos 21 años, éramos enanas». En palabras de Oviedo, la prueba de cámara fue «en traje de baño», lo que era «normal» considerando el contexto. «En esa teleserie había piscina, y uno como actor también actúa con el cuerpo, entonces el cuerpo es parte del casting y para eso necesitas mostrar», añadiendo que tanto hombres como mujeres utilizaron esa prenda. «Cuando hice la prueba especial de teatro en la Chile (Universidad de Chile), te exigían ir sin polera y a las mujeres en traje de baño, porque necesitaban verte la espalda para ver si tu cuerpo estaba apto para actividades físicas. No me parece que eso sea en algún caso un tipo de abuso. En el casting de ‘16’ nunca lo pensé así tampoco», comentó. Al concluir, señaló que desconoce si ella hizo otro casting más, y que en ese caso «puede ser dudoso», pero que cuando ambos estuvieron juntos en la audición era en traje de baño porque «iban a haber tomas de piscina y había que saber cómo estaba el tipo que estaba postulando».