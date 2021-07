Política 01-07-2021

Matrimonio igualitario: proyecto de ley avanza en el Senado



Luego de varias jornadas de debate, fue despachado desde la comisión de Constitución, el proyecto de ley por Matrimonio Igualitario a la comisión de Hacienda del Senado.

Durante la sesión se discutieron dos indicaciones del senador Iván Moreira, las cuales fueron rechazadas en su totalidad. Por su parte, Francisco Huenchumilla manifestó cierto desconcierto respecto al trato del orden de los apellidos señalando que “eso era materia de adopción y no matrimonio igualitario”, ítem que fue derribado por la mayoría de los presentes.

Isabel Amor, directora Ejecutiva de Fundación Iguales, subrayó lo positivo del avance y señaló que “ahora el proyecto debe pasar de la manera más rápida posible a la sala, donde esperamos que no haya ningún tipo de dilación”.

“Esta es una victoria importante, pero no concluyente. Tenemos aún en el horizonte el durísimo trabajo de lograr acuerdos en la cámara, eliminar la discriminación hacia las personas trans y ordenar bien cómo se dispondrán los apellidos de niños y niñas nacid@s en familias comaternales o copaternales", agregó Amor.

El proyecto de ley por el Matrimonio Igualitario se presentó en 2017, durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), y estuvo esperando su tramitación durante más de dos años en el Congreso.

En enero de 2020, el Senado decidió aprobar la idea de legislar el matrimonio igualitario, pero no avanzó en su articulación ante la férrea oposición de los partidos de Chile Vamos.

Las últimas encuestas muestran que más del 70% de la población en Chile aprueba las uniones del mismo sexo así como también la adopción homoparental.