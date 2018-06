Nacional 23-06-2018

Matrimonio infantil en Chile: Más de 300 menores de edad se casaron el 2017

El matrimonio infantil es definido como el enlace en el cual una de las dos partes es menor de dieciocho años, y el año pasado trescientos veintinueve menores de edad contrajeron nupcias en nuestro país. Según los datos entregados mediante Transparencia por el Registro Civil, esto significa un aumento de un 13% respecto al 2016 -año en que 290 menores de edad se casaron- pero una disminución comparado al 2014 y 2015 donde 357 y 536, respectivamente, lo hicieron. En el Código Civil se señala que "los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de sus padres", por lo que se necesita un permiso especial.

La psicóloga infanto-juvenil, Valeska Woldarsky Traslaviña, sostuvo que esto se puede dar debido a la "necesidad de generar su propio grupo de pertenencia (...) por otro lado, la inestabilidad en términos sicológicos, hormonales y emocionales, que son esperables dentro de la adolescencia, los cambios que se dan durante la etapa adolescente, de alguna manera podría generar o favorecer la toma de decisiones de manera impulsiva". Woldarsky agrega que en las relaciones amorosas, el primer año es de "enamoramiento, bien intensa y el amor adolescente se caracteriza por eso". "Es esperable que un adolescente tenga cambios de decisiones bruscos porque está en proceso de desarrollarse y formar su propia identidad. Por eso el hablar de matrimonio en términos adolescentes no es para nada esperable y con posibilidad de fracaso muy clara", explicó. Si bien las cifras afectan a ambos géneros son las mujeres menores de edad las que más contraen matrimonio comparados con hombres menores de edad. El año pasado fueron 70 las personas de género masculino que contrajeron matrimonio, versus las 259 mujeres que lo hicieron. Para la socióloga Valentina Terra, esto puede ser porque "algunas tienen menos acceso a la educación, y el matrimonio o el embarazo pueden ser una manera de realizarse. Así como para otras mujeres es el desarrollo profesional".