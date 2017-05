Política 30-05-2017

Maule Sur: En Chile Vamos llaman a participar de primarias

El Diputado Ignacio Urrutia (UDI), quien postula a la reelección, y el candidato Felipe Cisternas (RN), se reunieron para trazar lineamientos de cara a las “Primarias Presidenciales” del Chile-Vamos, que se realizarán el 2 de julio del presente año.



El candidato a Diputado de Renovación Nacional (RN), Felipe Cisternas, se reunió con sus pares de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Diputado por el distrito 40, Ignacio Urrutia; el Consejero Regional (CORE) Tomás Villalba y el candidato a CORE y ex concejal de la comuna de Parral, Patricio Ojeda. El motivo de la reunión fue realizar un llamado de unidad dentro del “Chile Vamos”, e invitar adherentes, simpatizantes y vecinos del Maule Sur, para participar de este acto democrático y republicano. Así lo indicó el ex prosecretario nacional de Renovación Nacional (RN) Felipe Cisternas: “acordamos reunirnos con el Diputado Ignacio Urrutia, para conversar de varios temas tanto sociales como políticos, ambos sabemos que la única forma de lograr construir un mejor Maule Sur es trabajando en conjunto, tanto en primarias como en el camino al parlamento”.



En tanto el diputado Ignacio Urrutia (UDI) destacó la importancia de llevar a cabo una campaña limpia, en conjunto y enfocada en primera instancia en invitar a participar de las primarias presidenciales.



El 2 de julio Chile-Vamos realizará las Primarias Presidenciales, para elegir quien será el próximo candidato al sillón de la Moneda. Las opciones son: El ex Presidente de la República, Sebastián Piñera (A-1); el Diputado, José Antonio Kast (A-2) y el Senador, Manuel José Ossandón (A-3).