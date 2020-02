Política 06-02-2020

Maule Sur participó en protesta para exigir postergación definitiva del remate de derechos de agua.



En las afueras de la dirección de aguas del Maule, en Talca, se apostaron el martes, representantes de organizaciones sociales, exigiendo se cancele definitivamente el remate de derechos de aprovechamiento de agua en la región.

Está el proceso solo suspendido, ante la presión de las comunidades por el riesgo del negocio del recurso hídrico.

Manuel Cofré, integrante de la Coordinadora de Defensa del Maule Sur, explicó que “este proceso, recordemos, fue convocado por el Ministerio de Obras Públicas en enero, para esta fecha, los primeros días de febrero, siendo suspendido por la presión de las organizaciones sociales y las marchas en las comunas donde se remataban estos derechos, una de ellas, la de Colbún. Hemos querido estar acá de todas maneras, ahora, para exigir se cancele definitivamente este proceso, porque consideramos que no se puede continuar generando un negocio del agua, con la adjudicación de derechos de aprovechamiento de agua, aunque no sean consuntivos”.

En tanto, Jorge Muñoz Candia, quien es integrante de la organización Maule en Acción, precisó que “esto es, sencillamente, la depredación del derecho al agua de todos los chilenos. Estamos viviendo los efectos de la sequía en nuestra región y, desde las autoridades, no se ve ningún cambio a la manera de observar el impacto en la ciudadanía. Esos derechos, más que rematarlos a privados que, en muchas ocasiones, ni siquiera viven en las zonas involucradas, deben ser entregados a las comunidades.”