Deporte 26-09-2020

Maulina desafía a las mejores del planeta



Deportistas de cuatro regiones del país, protagonistas de la Copa del Mundo de Canotaje de Hungría, la competencia internacional más grande del año en velocidad. Ministra del Deporte destacó el excelente trabajo desarrollado desde Curauma y la gran proyección del programa Promesas Chile. Maulina Karen Roco clasificó a semifinales.





La alegría y la ilusión es total para cuatro chilenas.

Cuando todo parecía cancelado por la pandemia global del Covid-19, Hungría ratificó que entre el 25 y 27 de septiembre albergará la Copa Mundial de Canotaje de Velocidad, la competencia internacional más importante del año para las seleccionadas Karen Roco, María José Mailliard, Ysumy Orellana y Bárbara Jara.

“Estamos felices. Pensábamos que este año no podríamos competir, pero ya estamos aquí. Estamos como unas niñas, nos encanta el ambiente competitivo. Nuestro último torneo fue el mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos acá mismo en agosto de 2019”, comentó la maulina Karen Roco, quien nuevamente formará dupla en el C2 500 con María José Maillard, la viñamarina que también competirá en C1 200.

Una satisfacción que también se refleja en la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien destacó que “el canotaje es hace rato nos viene dando grandes alegrías, con María José Mailliard y Karen Roco, ya clasificadas a Tokio y con el sueño olímpico de Ysumy Orellana y la proyección de Bárbara Jara, que forma parte de nuestro programa PromesasChile en la Araucanía. Estuve con ellas en su concentración en Curauma y sé de sus sueños y sacrificios. Hubo un gran esfuerzo tras su viaje a Hungría porque sabíamos lo importante que era para ellas estar presentes en este torneo y las ganas y el corazón que siempre ponen cuando representan a su país. Estoy segura que lo darán todo por dejar en lo más alto el nombre de Chile”.

Al respecto, la Seremi del Deporte de la Región del Maule, Alejandra Ramos expresó “nuestra canoísta Karen Roco ha venido entrenando muy fuerte y concentrada desde hace varios meses. Tenemos como región y país, muchas esperanzas en que su sueño olímpico se haga realidad.

En su debut mundialista, Karen Roco avanzó a semifinales en la prueba C1 200, tras lograr el 4° lugar en su heat.

Las cuatro deportistas, beneficiaras de la Beca Proddar, viajaron a Europa con el apoyo del Ministerio del Deporte el pasado 13 de septiembre bajo las instrucciones del head coach cubano, Evidio González, quien ha hecho de Curauma su Centro de Operaciones desde 2017.



El cupo olímpico y la primera experiencia



Para Ysumy Orellana existe un doble incentivo.

Además de regresar a la alta competencia, la oriunda de Salamanca tiene la posibilidad de conseguir su clasificación a la cita de los cinco anillos compitiendo en las pruebas de K1 200 y K1 500 metros “hay solo un cupo y tengo que luchar mucho para lograrlo, pero hicimos un trabajo que nos permitió alcanzar un completo nivel deportivo. Tuve las semanas necesarias de preparación para llegar a punto. Me siento liviana y cómoda”, comentó desde Hungría.

En tanto, la joven promesa Bárbara Jara destacó que “es mi primera competencia en adulto a nivel mundial, que me servirá para conocer y aprender mucho para mis siguientes años. ¿Qué significa para mí estar en la selección? Mucho, porque tendré las herramientas adecuadas para enfrentar mis nuevos objetivos, como clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021 y mi principal meta es llegar a Santiago 2023”

Sobre la opción de compartir una delegación con las máximas exponentes del canotaje, la deportista valora que “sin duda es una gran experiencia para tomar las cosas buenas y descartar las malas”.