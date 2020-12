Deporte 10-12-2020

Maulina Evelyn Ortiz: "entiendo el aplazamiento de los Juegos Suramericanos"





La Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) acordó postergar este evento por la situación actual de la pandemia y la proyección del virus para los próximos meses.





Cinco mil deportistas de 35 años y más en 11 deportes provenientes de 15 países, se esperaban para los Primeros Juegos Suramericanos Máster con sede en Santiago.

Estaban agendados entre el 10 y el 21 de marzo de 2021, sin embargo la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), con sede en Paraguay, determinó postergarlos, ya sea para el último trimestre de 2021 o bien para comienzos de 2022.

Para el Director Regional (s) del Instituto Nacional del Deporte, Pablo Jiménez Beckdorf “como Gobierno se está monitoreando permanentemente la pandemia por Covid-19 que afecta a la humanidad. Todos debemos cuidarnos y ser responsables con las medidas sanitarias que nos recomiendan las autoridades del Ministerio de Salud. Desde el nivel central del Mindep-IND se recibió un comunicado oficial de la Organización Deportiva Suramericana, ODESUR, informando de este aplazamiento de los Juegos Suramericanos Máster. Comprender la situación y esperar para cuando sean reprogramados”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En efecto, el comunicado oficial explica “el Comité Ejecutivo de la ODESUR les desea informar a la Familia Olímpica Suramericana que, la ODESUR recibió un informe del Comité Olímpico Chileno y el Ministerio del Deporte de Chile sobre la situación actual de la Pandemia y la proyección del comportamiento del virus en los próximos meses. Paralelamente a esto, el día 3 de diciembre de 2020, el Presidente de la República, Sebastián Piñera anunció que se extenderá el estado de catástrofe hasta finales de marzo de 2021”, se indica en su tenor principal.



MAULINA EN EL TEAM CHILE







En el Team Chile se encuentra la atleta máster Evelyn Ortiz, quien en su calidad de profesora de educación física, lideró este año el Plan #EntrenaEnCasa del Mindep-IND, dictando clases virtuales de actividad física.

Desde su ciudad, Curicó, expresó sus sentimientos por este aplazamiento de los Juegos “es lamentable la postergación de los Juegos Suramericanos Máster de Santiago, considerando la preparación que uno ya había iniciado. Se entienden las razones, sobre todo con la decisión que se tomó respecto a la Región Metropolitana de retroceder a fase 2. Era lógico de que viniese la suspensión de los eventos deportivos”, dijo.

La deportista que tiene el récord sudamericano en los 800m planos con 2´15” señaló que esto cambia todo lo que tenía preparado “es un giro rotundo en la planificación que llevaba, porque al no tener ese evento deportivo en el primer semestre, hay que empezar a enfocarme a buscar torneos en otros lugares. Lo lamentable es que la Región Metropolitana al estar en fase 2, hay muy pocas posibilidades de ocupar recintos deportivos porque los aforos se reducen y coincidir para que puedan entrenar los deportistas de esa región, es mucho más complejo. Estoy viendo la decisión que voy a tomar en vistas al 2020-2021 y en qué lugar voy a realizar una futura preparación”, precisó.

Ya a mediados del presente año ha sido suspendido el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Maratón con sede en Toronto, Canadá.

La pandemia sigue generando incertidumbre, añadió la atleta máster Evelyn Ortiz “es lamentablemente. El deporte ha estado en una constante incertidumbre, más allá de las fases en las cuales hemos estado en las diferentes regiones. Hay algunos atletas que ni siquiera han podido entrenar en pista. La disciplina que tenemos los deportistas es absolutamente distinta a una persona normal. Nuestros hábitos y todo, es diferente. Se ha demostrado que el virus no afecta de la misma manera a las personas que tienen un estilo de vida saludable. Estoy esperando también la resolución que va haber respecto al Mundial de Finlandia que es el próximo año. Esa respuesta la tendremos en enero”.

Durante estos meses de confinamiento-incluida una cuarentena de varias semanas en su natural Curicó-, la récord woman sudamericana indoor ha cumplido con un plan de entrenamientos basado en mantención física.

Luego pasó a trabajo en pista y ahora, tendrá que volver a planificar su 2021 con el aplazamiento de los Juegos Suramericanos Máster de Santiago y la incertidumbre si se mantendrá o no el Mundial de Atletismo en Finlandia