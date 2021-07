Deportes 02-07-2021

Maulino competirá en el 29° Triatlón Ironman Lanzarote de Islas Canarias





Gran desafío asume Marcelo Troncoso, fundador del Club Tri Power Chile de Talca. Anteriormente compitió en Ecuador, Kazajistán y Alemania.





Frente a la costa de África Occidental se encuentra Lanzarote, una de las Islas Canarias de España, de paisaje volcánico, playas paradisíacas y clima cálido todo el año.

En ese lugar se realiza todos los años, el famoso Ironman Lanzarote.

La prueba estaba fijada para el 22 de mayo, pero por efectos de la pandemia se aplazó para este sábado tres de julio.

Será la 29° versión con presencia de un chileno: Marcelo Troncoso, técnico-fundador del Club Tri Power Chile de Talca, dijo: “llego a esta competencia invitado por Ángelo, un chileno que vive en Islas Canarias. Me contó que estaba esta posibilidad. No la tenía preparada. Debido a las restricciones por la pandemia, no he podido entrenar como quisiera. Yo soy de San Javier. Vengo con solo 2 veces de nado en piscina por estar cerradas. He entrenado Indoor, es decir, al interior de mi casa. Compré el pasaje a España, pagué la inscripción y a la espera de competir”.

Sobre la participación en este torneo internacional que comprende 3.8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de carrera a pie, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, Sebastián Pino Sáez, expresó “Marcelo (Troncoso) es un motivador en la práctica del Ironman. En su club tiene a cargo 50 deportistas que reciben sus enseñanzas. A través del tiempo se las ha ingeniado para estar presente en los más importantes campeonatos del mundo, como Lanzarote en España que está calificada como la carrera de la franquicia Ironman más dura del mundo, así que valorar el esfuerzo que está haciendo. Cuando regrese a nuestro país, nos reuniremos con él. Nos puede aportar mucho desde su experiencia en fomentar el triatlón en nuestra región, ya que tenemos parajes naturales que se pueden aprovechar… lagos, ríos, rutas, etc. en donde practicar este deporte”, sostuvo la autoridad del deporte regional.





TORNEOS INTERNACIONALES



Marcelo Troncoso hizo un recorrido por lo más selecto de las competencias y logros que ha cautivado “en 2018 gané el Ironman 70.3 de Kazajistán y el mismo año, fui 4° y mejor competidor sudamericano en el shaolin rock en Alemania, 2° lugar en el Ironman 70.3 de Ecuador, 1° en el Ironman 70.3 de Coquimbo, entre otros”.

Más adelante, el deportista maulino compartió sus principales virtudes “mi fuerte es la carrera a pie, pero me destaco mucho en la bicicleta. Creo que en la natación he ido progresando. Tuve un año en donde avancé mucho en la preparación con mi entrenador el profesor Ricardo González de Talca, pero lamentablemente no pude seguir con esa continuidad. Sé que vengo con poca natación. Para el Ironman Lanzarote llego con 3 semanas de entrenamiento y es lo que tengo”, reveló.

La salida y meta de la prueba, como también la logística de la exigente competencia, será en Puerto del Carmen.

Llegarán deportistas de todo el mundo y el sanjavierino Marcelo Troncoso, quien pretende recuperar el tiempo de confinamiento “las expectativas que tengo es poder hacer una carrera con ´mucha cabeza´. Si bien, tengo experiencia en este tipo de competencias, aunque con distancias menores, he clasificado 3 veces a Campeonatos del mundo. En esta instancia me siento cómodo. Quiero disfrutar y estar dentro del top-10 dentro de mi edad”.

Para cubrir los gastos que irroga estar en España, Marcelo Troncoso acude a sus ahorros como entrenador del equipo Tri Power Chile “con lo que gano, logro financiar los gastos en mi deporte y soy feliz”, concluyó.