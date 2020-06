Crónica 14-06-2020

Maulino desarrolla Inteligencia Artificial que detecta el coronavirus Covid-19 en imágenes de rayos X o TC de tórax con un 99.9 % de efectividad



Alexis Reyes Saavedra es cofundador de DAT (Deep Analytica Technologies) una Startup maulina que utiliza métodos de Inteligencia Artificial e Ingeniería Matemática para desentrañar patrones ocultos en una gran cantidad de datos (Big Data). Actualmente están construyendo una base de datos de casos de COVID-19, así como MERS , SARS y ARDS con el fin de ayudar a los especialistas en labores complejas

¿En qué consiste el sistema que reconoce el virus en Imágenes de rayos x o TC de Tórax?

El sistema de reconocimiento de Covid-19 permite que una imagen de Rx o TC pueda ser analizada en segundos, entregando resultado que consiste en la clasificación de la imagen de acuerdo a la enfermedad detectada.

Consiste en una red neuronal artificial que fue entrenada con miles de imágenes de rayos x y TC de tórax de pacientes sanos y también de pacientes con Covid-19, MERS , SARS y ARDS.

De esta manera, el algoritmo ha aprendido y mejorado cada vez más su capacidad para reconocer patrones en imágenes médicas.

¿Qué tecnología usaste para este desarrollo y cómo se puede aprender estas tecnologías?



Utilizando una adaptación del proceso de ciencia de datos en equipo (TDSP.) determiné cuáles eran las herramientas y procesos más efectivos para desarrollar posibles soluciones al problema de reconocimiento automático. Ahí el proceso fue seleccionar los datos, depurarlos y entrenar los modelos de deep learning para que aprendieran a reconocer patrones dentro de las imágenes.utilizando herramientas como: TensorFlow, OpenCV, Keras, Google Colab, Google Cloud Platform, Auto ML.



Existe un conjunto de herramientas que se utilizan, dependiendo del proceso en que nos encontremos en el tratamiento del conjunto de datos.



Recordemos que podemos tener datos estructurados (planillas de excel, archivos csv,) y no estructurados (video, fotografías, audios). Por ejemplo, si lo que queremos es analizar datos de una planilla de cálculo, podemos utilizar Power BI para crear potentes tableros de mando. O también puedes utilizar Tableau Public, o Google Data Studio para construir visualizaciones interactivas de tus datos.



Si en cambio queremos que una red neuronal aprenda a reconocer y detectar objetos dentro de una imagen o un video, disponemos de diversas herramientas para poder iterar y comparar cuál se adecua de mejor manera a los requerimientos de la solución que estamos desarrollando.



Actualmente disponemos de Google Colab para entrenar nuestros modelos de deep learning en la nube ( GPU, TPU) lo que es cientos de veces más potente y rápido que lo que podríamos lograr en una computadora convencional.

Un tema importante es que para garantizar buenos resultados en la clasificación de imágenes, nuestro modelo de Aprendizaje Automático ha sido entrenado con imágenes previamente clasificadas por expertos. Ellos colaboraron en la clasificación y depuración de las imágenes con las que fue entrenada la inteligencia artificial, Para este caso conté con la colaboración de 2 especialistas en medicina interna que, un radiólogo, 1 programador y 1 data scientist.



Puedes tomar cursos en línea gratuitos en plataformas como Edx, Coursera.org, Udacity, MiriadaX. Y por supuesto aprender de una gran cantidad de canales en YouTube como por ejemplo, Fazt, Jesús Conde, Píldoras Informáticas, AMP Tech, o DotCSV, entre otros.



¿Alexis, según tú, qué implicancias tiene para el desarrollo económico de la región del Maule que se enfoquen los esfuerzos en el desarrollo de la Inteligencia Artificial?



Para que Chile sea un país desarrollado, es necesario incrementar los índices de competitividad económica, y eso lo hacemos optimizando las operaciones; digitalizando la cadena de valor.



En este aspecto la Inteligencia Artificial, nos ofrece oportunidades valiosas para impactar en los procesos operacionales de manera de hacerlos más eficientes. Y además, tiene aplicaciones en diversos campos del conocimiento.



Acá es donde la Analítica Predictiva es fundamental para generar información valiosa y el despliegue de soluciones tecnológicas a través de dashboards corporativos de alto nivel, pueden ayudar a los tomadores de decisiones en esta labor fundamental.



Si el Maule quiere estar a la vanguardia en tecnología, hoy podemos utilizar toda la fuerza intelectual del capital humano, para impulsar la Educación STEM, e innovar en áreas clave de la cadena productiva. potenciando con esto a todos los sectores económicos que se ven impulsados por la sinergia que crea una revolución tecnológica, ocurrió con la llegada del ferrocarril eléctrico a la región, ocurrió con la aparición de las industrias, posteriormente con la aparición de la informática y hoy, en potencia la aparición de la era de la inteligencia artificial y el Bid Data.





¿Qué es lo que viene para este sistema tan importante que que han desarrollado para identificar y clasificar imágenes médicas de acuerdo a patologías y también para tu startup?



Actualmente en Deep Analytica tenemos dos áreas de enfoque: Ciudades Inteligentes e Industrias 4.0. y estamos desarrollando Innovación para la transferencia de conocimiento hacia el sector público y privado.



Estamos probando un sistema de inteligencia artificial que reconoce si la personas están utilizando o no mascarillas en lugares públicos. Este sistema dispara alertas automáticas cuando cuando no se respeta la distancia social por ejemplo o la gente no lleva las medidas de protección adecuadas.



Este sistema permitirá monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos y también ayudar a los tomadores de decisiones a medir en tiempo real la efectividad de los planes y programas de emergencia ante la pandemia del Covid-19. Creemos que es importante que más startups de base tecnológica surjan en la región del maule, para crear un ecosistema Startup, ya que no es necesario estar en Silicon Valley para poder construir soluciones escalables, porque que tenemos a nuestra disposición las mismas herramientas que tienen en allá, para construir soluciones escalables y de alto impacto social, basadas en la economía del conocimiento, que es lo que necesitamos para una pronta reactivación económica, porque el coronavirus pasará.. entonces tenemos que repensar en la refundación del turismo de carreteras y en la generación de habilidades digitales en la población para ser competitivos en el mundo de la cuarta revolución industrial, aprovechando las diversas oportunidades de emprendimiento local y regional.que se desprenden de ello.