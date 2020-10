Deporte 20-10-2020

Maulinos actualizan conocimientos en el arbitraje del vóleibol



Capacitación online en esa disciplina es una de las 420 que se realizan en el país. Inversión del Mindep-IND alcanza los 250 millones de pesos.

Con 38 asistentes- entre árbitros, técnicos y monitores -, se ha desarrollado un curso de capacitación en arbitraje del vóleibol, modalidad virtual, organizada por el Sistema Nacional de Competencias del Mindep-IND y la respectiva Federación.

Se trata del segundo curso en actualización de conocimientos arbitrales en la Región del Maule, por cuanto días pasados se inició uno similar en el básquetbol.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez señaló “ha sido una semana intensa en materia de capacitaciones. En el marco de la Política Nacional de la Actividad Física y el Deporte 2016/2025, se considera el permanente perfeccionamiento de las personas ligadas a la actividad. Este es un gran esfuerzo que estamos haciendo como Mindep-IND, ya que se invierten 250 millones de pesos a nivel nacional en capacitar al recurso humano. La parrilla comprende diez deportes, pero en el caso de nuestra Región del Maule, se suman capacitaciones en ajedrez y ciclismo que son deportes altamente demandantes”, dijo la autoridad del deporte regional.

De aquí al mes de diciembre, se pretenden efectuar 420 cursos de capacitación a nivel nacional, de los cuales 80 corresponden al área paralímpica.

Al respecto, el Presidente Nacional de la Federación chilena de Vóleibol, Jorge Pino, describió que “este es el tercer curso que se hace en el país. Acabamos de inaugurar uno en Tarapacá y Atacama y ahora corresponde la Región del Maule. Una iniciativa que nos pide el Mindep-IND en esta alianza estratégica con la Federación tendiente a poder entregar herramientas en la parte arbitral. Entre más capacitación exista, todos crecemos”, recalcó el directivo.

Este ciclo de charlas considera la intervención como experiencia de vida de varios seleccionados nacionales, además de una capacitación dirigida a los técnicos.

El Coordinador Técnico Nacional de Vóleibol de las Ligas Deportivas de Educación Superior, Claudio Serrano Espinoza les dio a la bienvenida a los asistentes “aprovechen esta oportunidad. En este curso están no solamente los dos profesores a cardo de dictar las materias reglamentarias, sino también el equipo completo de expositores de arbitraje de la Federación que es bastante profesional y muy bueno. Ellos están para acompañarles y contestar todas sus dudas. No me cabe dudas que van a quedar muy contentos con los temas que se abordarán”

Cada participante tiene la obligación de conectarse a todas las clases virtuales y someterse a un examen final que permitirá su respectiva certificación.