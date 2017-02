Deporte 15-02-2017

Maulinos se preparan para los Juegos Deportivos Nacionales

También para la II versión de los Juegos Paranacionales del Ministerio del Deporte que se llevarán a cabo en la región de Biobío en mayo próximo.

Hasta la región del Biobío se trasladarán los deportistas maulinos que serán parte de III versión de los Juegos Deportivos Nacionales y la II de los Paranacionales del Ministerio del Deporte y que organiza el Instituto Nacional de Deportes. El encuentro se disputará desde el 7 al 20 de mayo, en diferentes ciudades de la zona, donde llegarán más de 4 mil deportistas de las distintas regiones del país, para competir en las disciplinas convencionales como atletismo, balonmano, gimnasia artística, gimnasia rítmica, levantamiento de pesas, judo, karate y taekwondo. En tanto, en los Paranacionales se contempla el atletismo, básquetbol en silla de ruedas, goalball y tenis de mesa.



Alejandra Suazo, directora regional del IND del Maule, indicó que los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales constituyen el evento deportivo de mayor relevancia en el país, en la categoría todo competidor, y por primera vez saldrán de la región metropolitana. "El Gobierno está dando una fuerte señal de respaldo a la descentralización al reunir a los mejores deportistas de todas las regiones del país y al organizar el evento fuera de la Santiago”, subrayó Suazo.



No obstante, la directora regional del IND del Maule, si hizo presente en el clasificatorio de la gimnasia artística, que se ejecutó en el gimnasio de la Universidad Católica del Maule, quien compartió con los deportistas, técnicos y árbitros. La selección quedo conformada por cuatro damas; Isidora Romero, Denisse González, Daniela Gallegos y Seline Severino, mientras que en varones estarán en la cita Tomás Monardes, Sergio Olivos, Carlos Cancino y Nicolás Mondaca. Los deportistas competirán entre el 7 al 11 de mayo en Club Alemán, ubicado en San Pedro de la Paz.



Alejandra Suazo agregó; “Entre diciembre y enero nos reunimos con diversos personeros de clubes y asociaciones de los deportes en cuestión, por lo que conocieron el reglamento y con ello se estableció el calendario de competencia regional para así sacar la selección del Maule. Esperamos mantener o mejorar los resultados de las versiones 2013 y 2015", señaló la directora regional del IND, Alejandra Suazo.





Calendario selecciones

El 10 de marzo se realizará el levantamiento de pesas en la ciudad de Talca. El 11 de marzo en Curicó se efectuará el karate. El 18 marzo los deportes del taekwondo y gimnasia rítmica ambos en Talca. Para el sábado 25 de marzo está previsto el selectivo regional en atletismo. La región del Maule no competirá en estos juegos en los deportes del goalball por no contar con la disciplina en la región ni en judo al no poseer deportista en la categoría que exige los juegos.