Política 18-02-2018

Mauro Tamayo: "con paros no se soluciona ni mejora la calidad educativa de nuestros niños".

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, rechazó las "amenazas" del Colegio de Profesores por las deudas previsionales en tres municipios de la Región Metropolitana.

Tamayo aseguró que en el caso de su comuna, las deudas provienen de la administración anterior, a cargo de Luis Plaza, y que por ley se deben pagar todos los dineros antes del inicio de las clases.

"La ley establece y asegura que las deudas se pagarán. Yo entiendo las aprensiones que pueden haber, pero no estoy de acuerdo con que el Colegio de Profesores hoy día realice amenazas, con paros no se soluciona ni mejora la calidad educativa de nuestros niños", sostuvo.

"Hago un llamado a la prudencia. Desde que asumimos hemos pagado todas las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la educación, no solamente de los profesores, la integridad del sueldo a cada uno de los trabajadores", agregó el alcalde.

Cabe recordar que el presidente del gremio, Mario Aguilar, había advertido sobre el riesgo de que no se inicien las clases en Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia en marzo debido a estas deudas.

Mientras tanto, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, aseveró que "nosotros hemos ido bastante bien, hay que recordar que hay un proceso de anticipación en conjunto con la comuna de Pudahuel y hecha las conversaciones con los distintos estamentos de la corporación en ese tiempo que estaba a cargo de la educación".

"Es complejo, porque para poder suplir el déficit lo que había que hacer era entregar recursos cuantiosos del municipio a través de una subvención especial. Como todo el mundo sabe, los recursos con la subvención escolar regular no alcanzan siquiera a cubrir los sueldos de los profesores y los asistentes de la educación", agregó en relación al proceso de desmunicipalización.