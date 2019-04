Nacional 07-04-2019

Mayor competencia en mercado de tarjetas de pago: Ejecutivo explica beneficios y expertos plantean desafíos

Fue en enero de 2017 cuando el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) decidió recoger una serie de recomendaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tres años antes, apuntando así a impedir a los bancos actuar conjuntamente en la adquirencia (venta con tarjetas) por medio de Transbank. En aquello se basó lo anunciado ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuando propuso un trabajo conjunto con los bancos para inyectar mayor competencia al mercado de medios de pagos electrónicos y terminar con la suerte de monopolio que impera en el sector por parte de Transbank. La estrategia del ejecutivo tiene como fin implementar el sistema denominado de "cuatro partes".

Tras las palabras de Larraín, surgieron voces apuntando a las dudas respecto a lo beneficios que traería este sistema, las cuales el jefe de la billetera fiscal intentó despejar esta mañana: "En Chile impera un modelo donde la adquirencia y la emisión de tarjetas está concentrado en un solo agente (Transbank), por lo que nosotros vamos a ir hacia un modelo de cuatro partes". "Eso va a generar más competencia y esperamos que esa competencia se traduzca en mejores condiciones para los comercios y para los usuarios también, y no solo en términos de tarifa, sino que también en servicios", agregó. Pero ¿qué es y en qué consiste este modelo de cuatro partes? La economista de la facultad de Administración y Economía de la U. de Santiago Marcela Vera, lo explicó así: "tienes cuatro agentes operando en el mercado: el emisor, que es el que emite las tarjetas, es decir, los bancos; el adquiriente, que en este caso es Transbank; los tarjetahabientes, que es el consumidor; y los comercios". "Sin embargo hoy en día en Chile son solo tres, porque el emisor y el adquiriente son lo mismo", recalcó la experta. En esa línea, Larraín enfatizó en que "queremos que esto se cumpla en tiempos que no sean demasiado largos", por lo mismo indicó que invitará los distintos actores de este mercado de manera que "haya una coordinación central donde avancemos todos". Beneficios y desafíos según expertos Para Vera este tipo de normativas, al introducir mayor competencia, se traduce en una probable baja de tasas hacia los locales establecidos, lo que produciría un aumento "en la cantidad de comercios que se quieren adherir al pago con tarjetas de crédito. Eso también es un beneficio, más allá de las tasas". Otro que celebró la medida fue el presidente ejecutivo de Multicaja y ex ministro durante el gobierno de Ricardo Lagos Javier Etcheberry. "Me parece muy bueno, vamos a ser un país al igual que el resto del mundo en que impera la competencia, la innovación, y por lo tanto es una muy buena noticia".