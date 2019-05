Opinión 31-05-2019

Me confieso



Soy una humilde y honrada mujer que considero tener también el derecho a escribir, como si fuese poeta o escritora manifestando públicamente un verdadero amor que amerita eternizarlo no solo en el corazón, sino que además en una página pública.

Mi nombre es Paula, una mujer que no se considera hermosa, linda, preciosa. Solo escucho que me lo dicen, así como a tantas se les manifiesta y tan humana cometiendo errores en la ingenuidad de la juventud, sufriendo inevitables desilusiones amorosas que destruye los sueños del encanto que produce el inicio de los romances lindos que conducen a creer en el amor eterno, latiendo el corazón con mensajes equivocados buscando en cada encuentro ese beso deseado.

En mi interior había decepción y dejé de creer en el amor.

Aquel enamorado me decía que era bella, serena, atractiva y dulce, pero amargada. No niego que había notoria pena en mi rostro, pues nada me satisfacía. No confiaba en las promesas y mis labios se sellaban para sonreír libremente y con naturalidad.

Ya no confiaba en el placer de vivirlo como otras que exageradamente lo comunicaban con alegría y orgullo.

Amigas y familia intentaron iniciarlo en proyectados y nuevos idilios, pero el frío corazón parecía estar congelado para siempre…

Hasta que un día se me presentó un joven alto, educado y respetuoso. Créanme que me fue indiferente… pero su pasividad, cariño y decencia, despertó una amistad distinta y de plena confianza.

Mi lugar de trabajo se encontraba a miles de kilómetros de nuestra ciudad, motivo por el cual pasaba mucho tiempo sin vernos y las cartas de amistad nos fueron uniendo más cada día.

Cuando temporalmente visitaba a la familia, me encontraba con Luis Eduardo, compartiendo penas y alegrías. Ignoraba que me estaba enamorando.

Me atraía enormemente su forma de ser, tan respetuoso, gentil y fino. Mirada transparente pudiendo leer en sus ojos una noble intención, sin provocar deseos prematuros que romperían aquella tierna y amorosa amistad.

Su lucha fuerte y constante para superar y obtener la conquista, Luis Eduardo venció.

No fue un acosador atrevido y latoso. Supo abrir definitivamente las puertas férreas de mi corazón, el cual le dio una bienvenida silenciosa y sin apuro.

Los besos, promesas falsas y desabridas se borraron y floreció otra vez mi sonrisa alegre y natural.

Pololeamos un buen tiempo descubriendo el real amor soñado y entonces un buen día nos casamos.

Sus besos despertaron todo mi ser y la felicidad nos empujó a la ilusión de tener un hijo.

Quedé embarazada soñando Luis Eduardo con un varón y yo los que Dios enviara.

Nos concedió la bendición de una hermosa hija mujer. Fue un regalo navideño tan deseado por los dos, porque ese pequeño ser que llegaría, veíamos concretado todo nuestro amor real y sincero. Como una sonrisa del cielo.

Pero, no todo fue dichoso y satisfactorio, pues al nacer mi pequeña y linda niña, debía quedarse en el Hospital, porque había nacido con problema al corazón, obligando a operación.

Pasaron días y ambos tuvimos que viajar con la pequeña a otra ciudad con más adelantos, donde la internaron para intervenirla.

Naturalmente que empañó toda alegría, aumentando la tristeza y preocupación por el resultado, imaginando lo peor.

Esto nos unió aún más fortaleciéndolo con desvelos y privaciones. Confiamos en Dios protegiera a nuestra bebita. Luis tenía que regresar a su ciudad. Obligaba compromiso laboral, alejándose sin saber qué sucedería con su adorada hija.

Luis Eduardo el dolor e incertidumbre, venció una vez más dándome fuerzas a mí para soportar aquellos momentos difíciles.

El día de la operación me encontraba sola esperando que ingresaran a mi pequeña al quirófano. Mi dulce ángel dormía con su carita inocente y en su cuerpo mangueras conectadas a electrónicas máquinas.

El médico me informó me despidiera de mi tesoro para proceder a su intervención… llorando le besé su rostro con ese amor pleno que sentíamos por ella.

En la sala de espera solo rogaba a Dios protegiera a mi pequeña… De pronto salió el médico, sonriente, lo cual indicaba que la operación había sido exitosa.

Regresé a casa con aquel fruto bendito, en la cual me esperaba Luis y entonces más unidos que nunca, dimos gracias a Dios.

Nuestra satisfacción sobresalía agradeciendo por habernos enviado a KATE, aquella niña que es y será el regalo más precioso y bello que pudimos recibir en Navidad.



Paula Andrea Gajardo Pinto